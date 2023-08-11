Всіх обласних військкомів звільнять - Зеленський після РНБО

Після засідання РНБО Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити всіх обласних "воєнкомів". Новими керівниками ТЦК стануть військові з бойовим досвідом, які "знають, чому хабарництво в час війни - держзрада".

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) України на засіданні в п'ятницю, 11 серпня, заслухала інформацію про результати перевірок територіальних центрів комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (раніше називалися військовими комісаріатами) та ухвалила рішення про звільнення всіх начальників обласних військкоматів. Про це за підсумками засідання повідомив у відеозверненні голова РНБО - президент України Володимир Зеленський.

За його словами, довірити керування системою комплектування Збройних сил України (ЗСУ) вирішили офіцерам з бойовим досвідом.

Перед призначенням нових військкомів - перевірка СБУ

"Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна й чому цинізм та хабарництво в час війни - це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму", - сказав Зеленський.

Рішення має реалізувати головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Перед призначенням на посаду кандидати проходитимуть перевірку Служби безпеки України (СБУ).

Зеленський пропонує звільненим військкомам іти на фронт

На засіданні правоохоронці доповіли членам РНБО, що щодо посадовців ТЦК уже відкрито 112 кримінальних проваджень та оголошено 33 підозри. Зеленський запевнив, що всі, щодо кого є провадження, нестимуть відповідальність.

Тих військкомів, яких звільнили і щодо яких немає даних про порушення, президент пропонує відправляти на фронт, "якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність". "Але підкреслю: армія не є й ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали погони й вигоду, точно - під суд", - наголосив він.

РНБО збереться щодо роботи лікарських комісій

Зеленський також повідомив, що є питання щодо роботи військово-лікарських комісій, які "аморально" ставляться до воїнів та своїх завдань. Він анонсував проведення засідання РНБО щодо цього питання за два тижні. Наразі, за його словами, триває перевірка та підготовка пропозицій.

Проведення перевірок ТЦК по всій Україні Зеленський ініціював після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим щодо купівлі під час війни елітної нерухомості за кордоном. Правоохоронці виявили порушення у військкоматах в різних регіонах, серед найрозповсюдженіших - зловживання владою, корупція та побиття підлеглих.

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