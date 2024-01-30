Кабмін передав у Раду оновлений законопроєкт про мобілізацію

Оновлений законопроєкт, зокрема, встановлює підстави для звільнення після безперервної служби під час воєнного стану протягом 36 місяців.

Кабінет міністрів України у вівторок, 30 січня, затвердив і вніс до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Текст законодавчої ініціативи і супровідні документи вже оприлюднені на сайті парламенту.

Зокрема, законопроєкт передбачає зміну призовного віку з 27 до 25 років, вказується у картці на сайті Верховної Ради, а також встановлює підстави для звільнення з військової служби у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки Верховного головнокомандувача.

Законопроєкт, як вказує міністерство оборони в дописі у Telegram, також передбачає звільнення від військової служби людей з інвалідністю всіх груп, надає два місяці відстрочки для добровольців, а військовим, які були звільнені з полону, 90 днів додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішать продовжити службу.

Військовозобов'язані українці також зможуть не ходити у територіальний центр комплектування (ТЦК) для оновлення даних, а робити це онлайн - в особистому кабінеті або в ЦНАП. Також вони зможуть переїдждати в інші міста без дозволу ТЦК, кажуть в міноборони. Однак потім треба буде стати на облік за новою адресою.

Окрім того, як зазначають в МО, проєкт закону виключає право на відстрочку від призову для державних службовців. Також держслужбовці матимуть право на бронювання "як всі" - 50 відсотків від військовозобов'язаних у певному органі.





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Нагадаємо, першу версію законопроєкту про мобілізацію представили наприкінці грудня 2023 року, 11 січня цього року відкликали на доопрацювання. Тоді голова провладної фракції "Слуги народу" Давид Арахамія зазначив, що певні положення законопроєкту "прямо порушують права людини".



Про певні положення законопроєкту про мобілізацію, що суперечать Конституції, заявляв тоді і уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець.