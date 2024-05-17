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МЗС відновлює консульські послуги чоловікам - з умовою

Степан Смишляєв
17 травня 2024 р.

З 18 травня українські консульські установи за кордоном відновлюють надання послуг чоловікам мобілізаційного віку. Для отримання цих послуг тепер необхідно буде подавати свої військово-облікові документи.

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Український закордонний паспорт
З 18 травня українські консульства відновлюють надання послуг чоловікам віком 18-60 років, але вимагатимуть військово-облікові документиФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Міністерство закордонних справ (МЗС) України дало розпорядження закордонним консульським установам відновити з 18 травня прийом заяв від чоловіків мобілізаційного віку - 18-60 років.

Новий порядок отримання консульських послуг

Тепер від них вимагатимуть подавати, крім стандартних документів, також свої військово-облікові документи (для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці, а для військовозобов'язаних і військовослужбовців - військовий квиток або тимчасове посвідчення) - у паперовому або електронному вигляді.

Паперовий документ можна буде подавати лише до 18 червня, після - електронний, який можна буде сформувати в е-кабінеті військовозобов'язаного після актуалізації своїх даних у мобільному застосунку "Резерв+". При цьому прийматимуться лише е-документи, сформовані не раніше, ніж за три дні до звернення.

До 18 червня, за відсутності паперового документа, можна стати на тимчасовий консульський облік чи оновити свої дані консульського обліку, а після цього - подати заяву на отримання консульської послуги.

Якщо в чоловіка за кордоном немає ані військово-облікових документів, ані закордонного паспорта, необхідно дочекатися 18 червня, сформувати електронний документ, а тоді - звертатися до консульської установи для оформлення закордонного паспорта.

Військово-облікові документи можна не подавати у трьох випадках: при оформленні посвідчення особи на повернення в Україну; при вчиненні консульської дії в інтересах дитини, другий з батьків якої є іноземцем або особою без громадянства; якщо за консульською послугою звертається арештований або позбавлений волі заявник.

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