МЗС обіцяє поновити консульські дії чоловікам за кордоном

Рішення призупинити надання консульських послуг українцям призовного віку за кордоном є тимчасовим. У МЗС пояснили, коли і за яких умов поновлять прийом заяв.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України випустило у вівторок, 30 квітня, чергове роз'яснення свого рішення про призупинення консульських послуг українцям призовного віку за кордоном, яке назвало "Міфи та факти щодо рішення про тимчасове призупинення прийому нових заяв щодо надання консульських послуг для чоловіків за кордоном".

"Рішення тимчасове і стосується лише прийому нових заяв. Після уточнення механізмів втілення нового закону (про мобілізацію - Ред.) прийом заяв відновиться", - запевнили в МЗС.

При цьому там уже анонсували "додаткові докладні роз'яснення" після того як "під час технічної паузи в прийомі нових заяв державні установи доопрацюють механізми військово-облікової роботи для врахування норм нового закону".

Водночас МЗС уже пише, що "матимуть можливість подати заяви чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані відповідно до вимог законодавства".

"Після вступу в дію нових механізмів, кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном", - йдеться в поясненнях МЗС .

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МЗС заперечує порушення прав людини

У міністерстві переконані, що "про жодне порушення прав людини в цьому випадку не може йтися, адже кожна держава оновлює та уточнює своє законодавство, що іноді потребує внесення змін до порядку функціонування закордонних дипломатичних установ і надання консульських послуг".

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У МЗС також запевнили, що рішення "жодним чином не стосується надання екстреної консульської допомоги в разі надзвичайних ситуацій (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо)": "У таких випадках консульські працівники надають в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі всім громадянам України, жінкам і чоловікам будь-якого віку та безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей".

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