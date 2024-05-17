На "саміт миру" відмовляються їхати Лула і Рамафоса - ЗМІ

Участь в глобальному "саміті миру" підтвердили поки 50 зі 160 запрошених делегацій. Президенти Бразилії та ПАР на захід не поїдуть, але їхні країни будуть представлені. Китай ще не визначився.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не відвідувати "глобальний саміт миру", повідомило 16 травня CNN Brazil з посиланням на дипломатичні джерела.

За їхніми словами, у керівництві країни вважають, що "бразильському лідеру немає сенсу брати участь в саміті, в якому не беруть участі обидві сторони конфлікту". Втім, делегація Бразилії на захід приїде, хоча поки не вирішено, хто саме її очолюватиме.

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Така ж ситуація склалася з Південно-Африканською Республікою (ПАР) - на саміті будуть її представники, але без президента країни Сиріла Рамафоси, повідомило місцеве видання Daily Maveric.

За його даними, президент не зможе бути присутнім "через післявиборні процеси". Як зауважує Associated Press, 29 травня у країні відбудуться парламентські вибори, на яких партія Рамафоси вперше за довгий час може втратити абсолютну більшість.

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Участь в "саміті миру" підтвердили 50 делегацій зі 160

За останньою інформацію, яку цього тижня озвучила президентка Швейцарії Віола Амгерд, участь в саміті миру підтвердили вже понад 50 зі 160 запрошених делегацій.

За словами Амгерд, Китай ще не визначився щодо присутності на форумі, який Швейцарія проведе на прохання України 15-16 червня на рівні лідерів світу.

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Зеленський: Погоджений самітом план можна буде передати РФ

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 17 травня зазначив, що якщо на саміті буде серйозна кількість країн, і вони погодять спільне комюніке, це стане дипломатичною перевагою України.

У цьому комюніке він розраховує зафіксувати ключові положення "формули миру" по трьох блоках, які раніше опрацьовували радники лідерів: енергетична безпека, включаючи ядерну; питання вільного судноплавства; обмін полоненими і повернення депортованих Росією дітей.

"Після цього можна організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде пропрацьований кожен з цих пунктів. І тоді вже цей план давати представникам Росії. Як це було з зерновою ініціативою: погодили план з ООН і з Туреччиною, а вони потім окремо погодили цей план з РФ", - цитує Зеленського "Українська правда".

Він наголосив на важливості того, щоб до таких домовленостей були залучені "не дві країни, а багато": "Інакше росіяни вистрибнуть, як це було з зерновим коридором і нам довелося будувати інший коридор".

Путін: Жодних "формул миру" обговорювати не збираємось

Тим часом російський лідер Володимир Путін повідомив у п'ятницю журналістам, що спостерігає за тим, "що відбувається довкола" саміту, але зазначив, що "ми жодних формул, яких ми знати не знаємо, обговорювати, звісно, не збираємось".

"Який сенс цього заходу - зрозуміло. Зібрати щонайбільше країн, потім оголосити про те, що з усіма погоджено, а потім - пред'явити Росії це як вже вирішене питання, як ультиматум. Такого розвитку подій не буде", - заявив Путін.

При цьому він стверджує, що Росія "ніколи не відмовляється від перемовин", але засадами для діалогу з Україною розглядає принципи, що обговорювались навесні 2022 року в Туреччині: "У нас є база для процесу перемовин: те, про що ми домовлялися в Стамбулі".

Путін закинув представникам України, що тоді вони відмовилися від вже начебто парафованих домовленостей, щоб "отримати перевагу на полі бою". "Досягти стратегічного положення не вийшло, ось вам тепер наші умови. З дуба впали, чи що? З якого дива? Безумовно, ми виходитимемо з реалій, що складаються на землі. Це зрозуміло", - додав він.