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РФ не вдалося створити "буферну зону" на Харківщині - Лондон

Степан Смишляєв
26 травня 2024 р.

Українським підрозділам вдалося стабілізувати фронт у прикордонні Харківщини, вважає військова розвідки Великобританії. Там не прогнозують суттєвого просування військ РФ найближчого тижня.

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Українська артилерія на Харківщині
ЗСУ вдалося стабілізувати фронт у прикордонні Харківщини, вважає військова розвідки ВеликобританіїФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Російській армії не вдалося досягти заявленої президентом РФ Володимиром Путіним мети створити "буферну зону" на півночі Харківської області, йдеться у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у неділю, 26 травня.

У Лондоні зауважують, що росіяни продовжують бойові дії на двох окремих напрямках у прикордонні Харківщини - в районі Вовчанська і у напрямку Липців.

Поблизу Вовчанська війська РФ, ймовірно, взяли під контроль село Бугруватка і намагаються захопити переправу через Сіверський Донець, аби загрожувати позиціям Сил оборони України у Вовчанську з флангу.

У напрямку Липців росіяни намагаються просуватися до села Лук'янці, втім, безуспішно. Об'єднати наступальні дії на двох напрямах їм не вдається.

"Фронт на півночі Харківщини, схоже, стабілізувався, росіяни контролюють окремі, роз'єднані території. Російські здобутки на цій осі будуть обмежені ближчого тижня, оскільки початковий імпульс росіян був стриманий українським супротивом", - йдеться у звіті.

Генштаб: Загроза прориву окупантів відбита

У ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України зазначив, що на Харківському напрямку "загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону". "Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат", - додали у Генштабі.

Там повідомили, що від початку доби Сили оборони відбили дві атаки військ РФ в напрямку сіл Липці та Тернова, триває бій в районі Лук'янців.

Протягом суботи, 25 травня, російські підрозділи втратили на Харківському напрямку 179 людей, танк, бойову броньовану машину, три артилерійські системи і шість одиниць автомобілів та спецтехніки, зазначили у Генштабі.

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