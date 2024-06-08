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Зеленський анонсував посилення ППО та артилерії

Дмитро Шварц
8 червня 2024 р.

Україна має домовленості щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони, а також посилить свої можливості у артилерії, заявив президент Володимир Зеленський.

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Система ППО Patriot
Зеленський анонсував посилення ППО УкраїниФото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Україна має домовленості щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони (ППО), а також посилить свої можливості у артилерії. Про це у суботу, 8 червня, у вечірньому відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України. Деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина - ближче до осені. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують", - зазначив він.

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Також Зеленський зазначив, що влада працює над тим, щоб забезпечити більше резервів українській армії і "завдяки перемовинам і зустрічам у Франції" є "нові рішення для української оборони - від Франції та Сполучених Штатів".

"Є прогрес і по артилерії, включно з виробництвом в Україні снарядів калібру 155, готуємо нову виробничу платформу. Буде також більше можливостей у нашої бойової авіації та РЕБ", - додав він.

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