ОГПУ: РФ піддає тортурам 90% українських військовополонених

Тортурам піддають 90 відсотків українських військовополонених, заявив генпрокурор Андрій Костін. Наразі встановлено 13 місць на території РФ, де утримують українських бранців, а також 120 - на окупованих територіях.

Фізичним і моральним тортурам піддають 90 відсотків українських військовополонених, про що свідчить скринінг тих, хто повернувся з російського полону. Як передає "Укрінформ" у суботу, 8 червня, про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Перший так званий скринінг - неофіційна розмова з військовополоненими, які зараз повертаються, показує, що до 90 відсотків наших людей страждають від різних видів катувань, нелюдського поводження, фізичного у тому числі, сексуального і ментального насильства", - сказав він.

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За його словами, Росія створила систему, побудовану на катуваннях і нелюдському поводженні на своїй території і на тимчасово окупованих територіях України.

Своєю чергою, заступник керівника департаменту з протидії воєнним злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Тарас Семків повідомив, що на сьогодні українські правоохоронці встановили 13 місць несвободи на території Росії, де утримують українських бранців, а також 120 - на тимчасово окупованих територіях. Із 3200 колишніх бранців про обставини перебування у полоні РФ опитали вже понад 2200 осіб, додав він.

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МКС: Військовополонений не може піддаватися тортурам

Військовополонений може бути взятий у полон, але не може піддаватися тортурам у полоні, адже це є міжнародним злочином. Як передає "Інтерфакс-Україна", про це заявила керівниця розслідування міжнародних злочинів, скоєних в Україні, від Міжнародного кримінального суду (МКС) Бренда Голліс.

За її словами, команда МКС не може розслідувати весь масив таких злочинів, тому зосереджується на конкретних кейсах щодо тих місць несвободи, де незаконно утримуваних піддавали найбільш серйозним тортурам.

"Цивільних також утримували. Саме по собі утримання цивільних у місцях несвободи є незаконним. Різні злочини - катування, насильство. Зараз ми перебуваємо в процесі визначення, на яких локаціях ми хочемо зосередитися", - зазначила вона.