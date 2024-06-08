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Москва звинуватила Україну в атаці дронів на Північну Осетію

Анастасія Шепелева
8 червня 2024 р.

У місті Моздок Північної Осетії, за даними глави регіону, збили 3 БпЛА, які цілили по військовому аеродрому. За даними ЗМІ, за атакою стоїть ГУР МО.

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Російська поліція (ілюстративне фото)
Російська поліціяФото: Valentin Yegorshin/TASS/dpa/picture alliance

Міністерство оборони Росії стверджує, що вранці 8 червня над Північною Осетією знищили безпілотник, нібито запущений з України.

При цьому голова Північної Осетії стверджує, що безпілотників було три, а їхньою ціллю був військовий аеродром у Моздоку. За його твердженням, всі БпЛА збили, жертв і руйнувань немає.

Цей аеродром війська РФ використовують у війні проти України, зокрема Повітряні Сили ЗСУ неодноразово повідомляли про злети з нього носіїв "Калібрів" МіГ-31К, а також стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 для ударів по Україні.

За даними видання hromadske, за атакою на Північну Осетію стоїть Головне управління розвідки міноборони України. За твердженням їхніх джерел, безпілотники  долетіли до міста Моздок, що приблизно за тисячу кілометрів від лінії фронту.

РФ заявляє про перехоплення 25 дронів і два безпілотні катери в Криму

Крім того, за твердженням міноборони РФ, Україна атакувала вночі російські регіони щонайменше 25 дронами. Як повідомили у відомстві, БпЛА були перехоплені в прикордонних районах Ростовської, Брянської та Бєлгородської областей, в окупованому Криму, Тульській області, Астраханській та в Краснодарському краї.

Також, за твердженням Москви, два безекіпажних катери знищили в акваторії Чорного моря на підході до Криму. Жодної інформації про безпілотники, які досягли своєї мети, міноборони РФ не надає.

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