22 червня РФ била по цивільних у Харкові, Херсоні, Нікополі

Президент Зеленський зазначив, що з початку червня Росія застосувала проти України 2,4 тисячі КАБів. У Харкові 22 червня троє загиблих і 52 постраждалих.

Прокуратура Харківської області повідомила, що жертвами скоєного вдень суботи, 22 червня, удару військ РФ по житловій забудові Харкова стало троє осіб, ще 52 людини дістали поранень. "Серед постраждалих 23 чоловіки, 26 жінок і три дівчинки віком 12, 13 і 17 років. Ще 3 людини загинули", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Згідно з попередніми даними, війська РФ застосували по місту чотири УМПБ Д-30. "Троє людей загинули, 43 постраждали, у тому числі двоє неповнолітніх", - йдеться в повідомленні. "Поліція документує наслідки воєнних злочинів росіян", - запевнили в відомстві. Зазначається, що внаслідок російських ударів було пошкоджено "п'ятиповерховий житловий будинок, зупинка громадського транспорту, магазини, автомобілі, громадський транспорт". "Також зафіксовані влучання по території екопарку та підприємству", - додали в повідомленні.

Раніше цього дня мер міста Ігор Терехов казав про 38 постраждалих унаслідок російського удару, а раніше влада повідомляла про 37 поранених.

За даними з відкритих джерел, боєприпаси малої дальності типу УМПБ (універсальний міжвидовий плануючий боєприпас) Д-30 Росія почала застосовувати у середині червня цього року.

У Херсоні поранено цивільних

Крім того, внаслідок російського обстрілу в суботу вдень у Херсоні поранено двох цивільних осіб, про що повідомили в обласній військовій адміністрації (ОВА).

"До лікарні звернулися двоє жителів Херсона, які потрапили під російський обстріл у Дніпровському районі. Близько 15:00 окупанти завдали чергового удару по місту. Унаслідок обстрілу двоє чоловіків, 37 та 44 років, дістали мінно-вибухових травм. Наразі медики їх дообстежують та надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні Херсонської ОВА в Telegram-каналі.

Нікопольщина теж зазнала російських ударів

Від російських обстрілів і ударів постраждала й Нікопольщина, де протягом 22 червня пошкоджені агрофірма, три приватні будинки, господарська споруда, авто, про що повідомив в Telegram-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже 25 атак на Нікопольщину за день. Артилерією і дронами-камікадзе. Пошкоджені агрофірма, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто", - розповів посадовець. Під обстрілами опинилися Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади та Нікополь, додав Лисак.

Росіяни серйозно пошкодили Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу

Водночас у "Групі Нафтогаз" повідомили про готовність допомогти з відбудовою будівель Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу. Як зазначили в пресслужбі групи, під час російського ракетно-дронового удару в ніч на 22 червня комплекс будівель освітнього закладу зазнав значних руйнувань.

Загалом було пошкоджено "14 будівель навчального закладу, 815 вікон, 25 вхідних дверей та близько 1160 квадратних метрів покрівлі", кажуть у групі, пообіцявши виділити кошти на відбудову університету.

Зеленський каже, що з початку червня РФ застосувала вже 2,4 тисячі КАБів

Тим часом президент України Володимир Зеленський наголосив у своєму традиційному зверненні, що з початку червня війська РФ застосували по цілях в Україні близько 2,4 тисячі керованих авіабомб (КАБ, із них близько 700 - проти Харківської області. На цьому тлі він ще раз наголосив на важливості негайного надання західними союзниками затверджених пакетів допомоги.

"Вони нам потрібні повністю й на полі бою - без затримок", - наголосив Зеленський.