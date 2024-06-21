Пентагон: ЗСУ можуть бити зброєю США будь-куди у РФ

За словами прессекретаря Пентагона, наданий Україні дозвіл використовувати американську зброю для ударів по російських силах поширюється не лише на ті, що знаходяться біля Харківської області.

Збройні сили України можуть використовувати зброю, яку передають Сполучені Штати, для ударів по російських силах будь-де на території РФ, а не лише по тих, які розташовані поблизу Харківської області. Про це в четвер, 20 червня, заявив прессекретар міністерства оборони США генерал-майор ВПС США Патрік Райдер.

"Здатність відкривати вогонь у відповідь у разі обстрілу - ось на що спрямована ця політика... оскільки ми бачимо, що російські війська ведуть вогонь через кордон, Україна може відкрити вогонь у відповідь по цих наземних силах, використовуючи боєприпаси, надані США", - наводить його слова агентство Reuters. Райдер обґрунтував це тим, що дії української армії в даному випадку є самообороною.

Раніше схожим чином в інтерв'ю американському телеканалу PBS висловився радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван. Відповідаючи на запитання журналістки про допустимість ударів по території Росії з використанням американських озброєнь, представник Білого дому заявив: "Справа не в географії. Справа в здоровому глузді". "Якщо Росія атакує або збирається атакувати Україну зі своєї території, то має сенс дозволити Україні завдати удару у відповідь по силах, які б'ють по ній через кордон", - додав Салліван.

Низка країн Заходу дозволили Україні бити по військових цілях у РФ

Наприкінці травня на тлі посилення російських ударів по Харківській області низка країн дозволили Україні використовувати надану ними зброю, щоб атакувати військові об'єкти на російській території.

У відповідь Москва пригрозила США "фатальними наслідками" рішень, що стосуються використання Україною наданої їй американської зброї. Президент РФ Володимир Путін заявив про можливість "асиметричної відповіді" Заходу.

Угода про безпеку між США та Україною

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський 13 червня під час саміту країн "Великої сімки", куди був запрошений і український лідер, підписали двосторонню безпекову угоду на 10 років. Вона не передбачає зобов'язань США щодо спрямування американських військовослужбовців для захисту України і не містить будь-яких фінансових зобов'язань Вашингтона перед Києвом. Однак в угоді йдеться про те, що в разі збройного нападу на Україну або загрози такого нападу, високопосадовці США зустрінуться з українськими колегами впродовж 24 годин, щоб обговорити заходи реагування і засоби, які потрібні Україні для оборони.

Байден зазначив, що ця угода - один із кроків на шляху України до Північноатлантичного альянсу. Раніше аналогічні договори про безпеку уклали з Україною 15 інших країн, зокрема Німеччина, Франція та Великобританія.