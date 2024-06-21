Війська РФ застосували проти ЗСУ тритонні бомби - ЗМІ

Війська РФ застосували проти ЗСУ тритонні бомби - ЗМІ21 червня 2024 р.
Російські військові, імовірно, застосували під час свого наступу в Харківській області нову надважку бомбу, оснащену універсальним модулем планерування й корекції (УМПК), що перетворює її на відносно точну зброю. У п'ятницю, 21 червня, російський пропагандистський ресурс "ТАСС" процитував одного з російських мілітаристів, який назвав операцію з застосування цього надпотужного пристрою "успішною", передає dpa.
Раніше російські Z-пабліки й пропагандистські ресурси поширили два відео з застосуванням, за їхніми даними, планерної бомби ФАБ-3000, оснащеної УМПК. Заявлена маса вибухівки в цій бомбі - 1,2 тонни. Перевага планерних бомб у тому, що вони скидаються бойовими літаками, котрі не заходять в зону дії української ППО, і мають значно вищу точність, ніж некеровані бомби.
Перше відео показує приліт такого засобу ураження, котрий упав і вибухнув неподалік від лікарні в селі Липці на Харківщині. Відео демонструє величезну вибухову хвилю, що не лише серйозно пошкодила будівлю лікарні, а й чимало споруд навколо.
А вже 21 червня росіяни оприлюднили відео удару, як стверджується , аналогічною бомбою по будівлі школи в Липцях, що також мала велетенський руйнівний ефект.
Коментарів з боку України щодо ймовірного застосування таких бомб Росією наразі немає.
Аналітики застерігають від загрози, що становлять такі бомби
Дотепер найпотужнішою з російських керованих авіабомб (КАБ) була ФАБ-1500. Як зазначають аналітики спеціалізованого українського видання Defence Express, війська РФ постійно нарощують калібр своїх бомб, щоб компенсувати відносно значну неточність російських КАБів. Говорячи про застосування таких бомб, як ФАБ-3000, аналітики зазначають: "Промах бомби навіть на декілька десятків метрів вже має менше значення, ніж у порівнянні із ФАБ-250 чи ФАБ-500".
Російські пропагандисти заявляли ще в березні цього року про роботи з оснащення ФАБ-3000 УМПК з подальшим перетворенням їх на КАБ.
Нагадаємо, раніше офіційний Київ неодноразово закликав західних союзників до посилення ППО України, у тому числі й через активне застосування російськими агресорами КАБів різних калібрів, якими війська накривають прикордоння й прифронтові регіони та міста, зокрема Харків.