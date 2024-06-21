Війська РФ застосували проти ЗСУ тритонні бомби - ЗМІ

Нещодавно війська РФ відрапортували про застосування на Харківщині тритонних планерних бомб проти ЗСУ. Незалежних підтверджень цим твердженням поки немає, але аналітики кажуть, що загроза серйозна.

Російські військові, імовірно, застосували під час свого наступу в Харківській області нову надважку бомбу, оснащену універсальним модулем планерування й корекції (УМПК), що перетворює її на відносно точну зброю. У п'ятницю, 21 червня, російський пропагандистський ресурс "ТАСС" процитував одного з російських мілітаристів, який назвав операцію з застосування цього надпотужного пристрою "успішною", передає dpa.

Раніше російські Z-пабліки й пропагандистські ресурси поширили два відео з застосуванням, за їхніми даними, планерної бомби ФАБ-3000, оснащеної УМПК. Заявлена маса вибухівки в цій бомбі - 1,2 тонни. Перевага планерних бомб у тому, що вони скидаються бойовими літаками, котрі не заходять в зону дії української ППО, і мають значно вищу точність, ніж некеровані бомби.

Перше відео показує приліт такого засобу ураження, котрий упав і вибухнув неподалік від лікарні в селі Липці на Харківщині. Відео демонструє величезну вибухову хвилю, що не лише серйозно пошкодила будівлю лікарні, а й чимало споруд навколо.

А вже 21 червня росіяни оприлюднили відео удару, як стверджується , аналогічною бомбою по будівлі школи в Липцях, що також мала велетенський руйнівний ефект.

Коментарів з боку України щодо ймовірного застосування таких бомб Росією наразі немає.

Аналітики застерігають від загрози, що становлять такі бомби

Дотепер найпотужнішою з російських керованих авіабомб (КАБ) була ФАБ-1500. Як зазначають аналітики спеціалізованого українського видання Defence Express , війська РФ постійно нарощують калібр своїх бомб, щоб компенсувати відносно значну неточність російських КАБів. Говорячи про застосування таких бомб, як ФАБ-3000, аналітики зазначають: "Промах бомби навіть на декілька десятків метрів вже має менше значення, ніж у порівнянні із ФАБ-250 чи ФАБ-500".

Російські пропагандисти заявляли ще в березні цього року про роботи з оснащення ФАБ-3000 УМПК з подальшим перетворенням їх на КАБ.

Нагадаємо, раніше офіційний Київ неодноразово закликав західних союзників до посилення ППО України, у тому числі й через активне застосування російськими агресорами КАБів різних калібрів, якими війська накривають прикордоння й прифронтові регіони та міста, зокрема Харків.