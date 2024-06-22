Влада Харкова: Росія ударила засобами типу УМПБ Д-30

Цей тип керованих боєприпасів Росія застосовує з червня. У Харкові внаслідок атаки троє загиблих і 37 постраждалих.

"Ворог запустив по цивільних людях чотири снаряди УМПБ Д-30 із Бєлгорода", - повідомив після удару Росії по Харкову глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він повідомив про трьох загиблих та 37 постраждалих, серед яких двоє дітей. За даними Синєгубова, четверо поранених перебувають у важкому стані.

"Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура: будинок, зупинки громадського транспорту, магазини", - додав Синєгубов і опублікував фото наслідків удару Росії по Харкову вдень у суботу, 22 червня.

Росія посеред дня 22 червня завдала удару по щільній житловій забудові Харкова.

За даними з відкритих джерел, ракети малої дальності типу УМПБ (універсальний міжвидовий плануючий боєприпас) Д-30 Росія почала застосовувати у середині червня цього року.

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