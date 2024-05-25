Росія ударила по цивільних об'єктах Харкова: є загиблі

Посеред дня 25 травня Росія завдає удари по цивільним об'єктам Харкова. Вибухи у спальному районі, будівельному гіпермаркеті та Центральному парку. У гіпермаркеті могли бути близько 200 людей.

Вдень у суботу, 25 травня, Росія ударила по житлових районах Харкова. За інформацією мера міста Ігоря Терехова, удари завдані по спальному району, будівельному гіпермаркету та Центральному парку. За попередніми даними влади міста, двоє людей загинули внаслідок атаки на гіпермаркет, 24 поранені.

"Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм", - повідомив Терехов у Telegram.

Згодом президент України Володимир Зеленський зазначив, що у гіпермаркеті на час удару могли перебувати близько 200 людей. "Усі служби вже на місці надають допомогу - рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених", - написав Зеленський у Telegram.

Харків потерпає від постійних атак РФ

Останніми тижнями, паралельно з наступом у прикордонні Харківщини, війська РФ посилили повітряні атаки по області із використанням ракет і керованих авіаційних бомб (КАБів). У ніч на 25 травня російські війська завдали удару по місту з використанням ракет зенітного комплексу С-300.

23 травня вони завдали по регіону більше 10 ракетних ударів. Внаслідок атаки у Харкові був зруйнований один з найбільших в Україні поліграфічних комплексів "Фактор-Друк". Загинуло семеро людей, ще 21 - дістала поранення. У Люботині були поранені 10 людей.

19 травня росіяни вдарили ракетами по базі відпочинку в передмісті Харкова: загинули шестеро, були поранені - 28 людей. Загалом того дня у області через атаки РФ загинули 11 людей, серед яких була вагітна жінка. Через це влада Харківської області оголошувала 20 травня днем жалоби.