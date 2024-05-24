Німецькі видавці засудили удар Росії по друкарні у Харкові

Біржова спілка німецьких видавців (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) обурена російською повітряною атакою на поліграфічний комбінат у Харкові. "Атака на друкарню "Фактор" завдала удару в саме серце української книжкової індустрії", - зазначив Пітер Краус фон Клефф (Peter Kraus vom Cleff), виконавчий директор спілки, у Франкфурті-на-Майні в п'ятницю, 24 травня.

У друкарні "Фактор" відбувався друк книг видавництва Vivat та багатьох інших українських видавництв. У Києві 30 травня розпочинається книжковий фестиваль "Книжковий арсенал" - і багато книг друкували у "Факторі" для прямого продажу на ньому. "Цілеспрямовані атаки на українську книжкову індустрію є віроломною частиною гібридної російської війни. Це огидні та нелюдські дії", - заявив генеральний директор Біржової спілки німецьких видавців.

На підприємстві у Харкові загинули семеро осіб

Поліграфічний комбінат "Фактор" у Харкові, який, як повідомляється, є одним з найбільших поліграфічних підприємств в Україні та Європі, був обстріляний російськими ракетами 23 травня. Внаслідок атаки загинули семеро людей і щонайменше 20 отримали поранення. Виробничі потужності, в тому числі друковані книги, включаючи шкільні та дитячі підручники, були повністю знищені.

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Нині видавництво Vivat тимчасово призупинило відправлення книжок зі складу, їх відновлять після завершення слідчих і рятувальних дій у друкарні "Фактор-друк". Через знищення типографії "Фактор-друк" втрачено близько третини щорічного друку книжок у країні, повідомив президент України Володимир Зеленський.