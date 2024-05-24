Зеленський вдруге за два тижні приїхав у Харків

Президент з'їздив на одну з найбільших в Україні друкарень, знищену ракетним ударом РФ, а на нараді з місцевою владою обговорив питання фронту, енергопостачання і житла для переселенців, які виїхали через обстріли.

У п'ятницю, 24 травня, президент України Володимир Зеленський знову відвідав Харків. Минулого тижня Зеленський приїздив у Харків на тлі загостреної ситуації на фронті в прикордонні та провів у місті засідання ставки Верховного головнокомандувача.

Зеленському показали зруйновану ударом РФ друкарню

Сьогодні президент з'їздив на один із найбільших поліграфічних комплексів України "Фактор-друк", який вчора зазнав ракетного удару РФ, що вбив сімох людей, поранив 21 людину, знищив 50 тисяч книжок і потужності друкарні.

Читайте також: "Провина світу": Зеленський про наступ РФ на Харківщині

Нарада щодо оперативної обстановки на Харківщині

Крім того, Зеленський провів нараду щодо оперативної обстановки в Харківській області та підготовки до осінньо-зимового періоду.

На ній він заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Михайла Драпатого щодо поточної ситуації, зокрема на Вовчанському напрямку. "Вона залишається складною", - зазначили в Офісі президента.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський раніше зауважував, що у Вовчанську тривають вуличні бої, війська РФ там "зав'язли", але стягують резерви.

Читайте також: ISW: Обмеження США ускладнюють Україні оборону

На підготовку до зими Харківщині виділять 4 млрд гривень

Як повідомили в Офісі президента, цього року для підготовки Харкова та області до осінньо-зимового періоду виділять чотири мільярди гривень: половину - з резервного фонду державного бюджету, решту - з міського бюджету. Ці кошти спрямують, зокрема, на відновлення зруйнованого обладнання та встановлення когенераційних установок - систем, що можуть генерувати як електроенергію, так і теплову енергію.

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, місцева влада разом із Кабінетом Міністрів уже розробила план щодо децентралізації системи теплопостачання в Харкові й заходів для відновлення пошкодженої інфраструктури.

На нараді також йшлося про забезпечення другого рівня захисту на електропідстанціях.

Читайте також: Удари РФ: у Харкові зруйновані всі підстанції та ТЕЦ

20 тисяч мешканців Харківщини покинули домівки через обстріли РФ

Окремою темою обговорення була ситуація з забезпеченням житлом 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з територій Харківщини, що перебувають під постійними російськими обстрілами.

Зараз їх тимчасово розмістили в гуртожитках закладів вищої освіти Харкова. Як стверджують в Офісі президента, ці люди готові відмовитися від свого житла на користь держави, щоб одержати сертифікати на купівлю нового в Харкові чи області. Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати реалізацію такої можливості.

Читайте також: Як евакуюють мешканців Вовчанська і передмість - репортаж DW