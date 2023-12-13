Наступ Росії націлений на ослаблення допомоги Україні - ISW

На думку аналітиків ISW, Росія проводить наступальні операції, в яких зазнає великих втрат і не має значущих результатів, для провокування дискусій щодо подальшої допомоги Києву на Заході.

Російські наступальні операції на сході України восени цього року і впродовж зими мають на меті послабити підтримку України з боку Заходу, а не досягти якихось безпосередніх оперативних цілей. Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW) за вівторок, 12 грудня, із посиланням на дані розвідки США.

"Американська розвідка вважає, що російські наступальні операції на сході України спрямовані на ослаблення підтримки України з боку Заходу, але призвели лише до важких втрат з боку Росії та до відсутності значущих в оперативному плані успіхів Росії на полі бою", - зазначається у звіті.

Водночас в інституті додали, що поділяють таку оцінку високих втрат Росії та відсутності оперативних значущих вигод для Москви.

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За даними речниці Ради національної безпеки США Андрієнн Вотсон, російські війська втратили понад 13 тисяч військових та 220 бойових машин уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка з початку наступальних операцій у жовтні 2023 року.

Вона припустила, що Росія вважає, що "глухий кут" на фронті призведе до зменшення західної підтримки України і надасть російським військам перевагу, попри високі російські втрати та постійний дефіцит навченого особового складу, боєприпасів і техніки.

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За оцінками ISW, російські війська намагалися повернути собі ініціативу на фронті в Україні від середини листопада 2023 року і тепер, імовірно, перейшли до наступальних операцій на кількох ділянках фронту на тлі найскладнішої погоди в прагненні перехопити й утримати ініціативу.

"Російські війська можуть проводити дорогі наступальні операції у несприятливий для наземного маневру час, щоб потенційний перехід ініціативи на полі бою збігся з триваючими на Заході дискусіями про подальшу підтримку України", - йдеться в огляді.

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ISW: Москва враховує дискусії на Заході у своїх планах на фронті

Водночас в ISW наголошують, що активізація дискусій на Заході щодо продовження військової допомоги Україні після відносно успішних російських оборонних операцій у Запорізькій області - передбачувана і, ймовірно, бралася до уваги російським командуванням.

"Кремль давно організовує інформаційні операції, спрямовані на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки, і російське командування, імовірно, вирішило, що ці інформаційні операції приносять дедалі більшу віддачу і що російські військові зусилля з перехоплення ініціативи можуть спричинити подальші дебати на Заході щодо допомоги Україні", - зазначають аналітики інституту.

На їхню думку, зважаючи, що російські війська регулярно проводять військові операції в Україні, спрямовані на формування поведінки Заходу, а не на досягнення оперативних цілей на полі бою, оцінка американської розвідки є цілком правдоподібною.

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Наступ РФ також спричений внутрішньою динамікою в РФ

Водночас в проведенні наступу Москва також керується внутрішньополітичними цілями, тож внутрішня динаміка Кремля може впливати на рішення російських військових щодо поточних російських наступальних операцій, додають в ISW.

За даними аналітиків, 12 грудня війська РФ наступали вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області, і просунулися вперед на деяких напрямках.

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