Південна Корея і США посилять боротьбу з кібератаками КНДР

США, Південна Корея та Японія запустили нову тристоронню ініціативу щодо запобігання загрозам з боку Північної Кореї. Ідеться, зокрема, про посилення боротьби з кіберзлочинністю та відмиванням грошей.

США, Південна Корея та Японія погодили пакет заходів, щоб більш ефективно реагувати на загрози, що походять від Північної Кореї. "Ми запустили нові тристоронні ініціативи для протистояння викликам із Північної Кореї - від кіберзлочинності і відмивання грошей до безвідповідальних космічних випробувань та запусків балістичних ракет", - заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван журналістам у Сеулі у суботу, 9 грудня.

Салліван пообіцяв, що три держави продовжать "відстоювати мир та стабільність по обидва боки Тайванської протоки та свободу судноплавства у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях".

Зі свого боку начальник управління національної безпеки адміністрації президента Південної Кореї Чо Тхе Ен заявив на спільній пресконференції, що, на думку трьох держав, Північна Корея "має виконувати зобов'язання відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН щодо денуклеаризації та заборони на військову співпрацю, і три сторони зміцнюватимуть співпрацю, щоб забезпечити суворе виконання цих зобов'язань".

Читайте також: США та Південна Корея переглядають угоду щодо КНДР

Військова співпраця КНДР та Росії

На зустрічі у Сеулі також обговорювалося військова співпраця Північної Кореї з Росією. "Поглиблення партнерства між двома країнами, ймовірно, допомогло Північній Кореї успішно вивести на орбіту військовий супутник-шпигун минулого місяця після двох невдалих спроб раніше цього року", - зазначили радники з національної безпеки США, Південної Кореї та Японії.

Тим часом північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що Пхеньян має намір і надалі запускати розвідувальні супутники. "Космічні дослідження є частиною права на самооборону", - наголошується у їх повідомленнях, інфрмує dpa.

Читайте також: Чим Захід може відповісти на альянс Росії і Північної Кореї?