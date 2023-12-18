Генерал Тарнавський: Нестача снарядів є по всій лінії фронту

Українські війська на передовій стикаються з дефіцитом артилерійських снарядів і скоротили деякі військові операції через нестачу іноземної допомоги. Про це в інтерв'ю Reuters, оприлюдненому у понеділок, 18 грудня, повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами - Ред.) - це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми є по всій лінії фронту", - сказав він.

Тарнавський зазначив, що нестача артилерійських снарядів є "дуже великою проблемою", а скорочення іноземної військової допомоги впливає на ситуацію на полі бою.

"Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, нам сьогодні недостатньо з огляду на наші потреби. Тому ми це перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які перед собою ставили, і зменшуємо їх, тому що нам потрібно їх забезпечити", - сказав він, не розголошуючи подробиць. За словами Тарнавського, російські війська також мають проблеми з боєприпасами, втім він не уточнив їхньої суті.

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Тарнавський додав, що втомлені українські війська на південно-східному фронті перейшли до оборони на деяких ділянках, але намагаються наступати на інших. За його словами, Збройні сили України все ще очікують перемог, але їм було б корисно мати резерви для ротації та відпочинку.

"На деяких ділянках ми перейшли (в оборону, - Ред.) а на деяких продовжуємо наступальні дії - маневром, вогнем і просуванням. І готуємо резерви для наших подальших широкомасштабних дій", - сказав він.

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Зміна тактики з боку РФ

Зараз Тарнавський керує обороноюАвдіївки, яку Росія намагається оточити. "Їхні наміри залишаються (тими ж - Ред.). Єдине, що їхні дії змінюються, змінюється тактика... атаки здійснюються постійно", - зазначив він.

Ситуація в Авдіївці змінюється "щодня і щоночі", російські війська регулярно змінюють свою тактику, досягнувши "часткового успіху на деяких ділянках вглиб на близько півтора-два кілометри", додав він.

"Я вважаю, що ми сьогодні твердо утримуємо ці лінії, - сказав Тарнавський. - Сьогодні ворог тисне на нас своєю чисельністю. Вони ніколи не дбали і не дбатимуть про свій особовий склад".

Також генерал наголосив, що наразі всі бригади відпрацьовують способи забезпечити відпочинок для особового складу. "Сьогодні у нас є певні труднощі з тим особовим складом, який у нас на передовій. Так, вони сьогодні не такі свіжі, не такі відпочивші, - сказав він. - У кожного командира повинен бути резерв".

Окрім того, Тарнавський наголосив, що зимові умови - холод, погіршена видимість і відсутність укриття під листям дерев - стали проблемою для обох сторін.

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За його словами, Сили оборони все більше потребують засобів для захисту від ударів російських безпілотників, кількість яких зростає, а Україна робить ставку на поставки західних винищувачів F-16.

"З наявністю F-16 це буде абсолютно (іншим - Ред.). На мій погляд, як офіцера піхоти, F-16 - це як "Мерседес" у порівнянні з "Запорожцем", - сказав він. - Всі сподіваються".