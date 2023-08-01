США хочуть залучити Токіо до постачань снарядів Києву - FT

Вашингтон уже домовився з Софією та Сеулом щодо постачання артснарядів для України, а тепер намагається узгодити те саме з Токіо, пише Financial Times.

Сполучені Штати обговорюють з урядом Японії можливість залучення японської сторони до постачання 155-міліметрових артилерійських снарядів для України. Раніше аналогічні угоди Вашингтон уклав з Софією та Сеулом, пише у вівторок, 1 серпня, ділове видання Financial Times (FT) із посиланням на неназваних американських посадовців.

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"Офіційні особи заявляли, що США вже уклали угоди з Болгарією і Південною Кореєю щодо постачання Україні снарядів, а також ведуть перемовини з Японією з аналогічною метою", - інформує видання.

США планують значно збільшити виробництво боєприпасів

Крім того, США мають намір істотно збільшити власний випуск таких боєприпасів, бо нинішні темпи виробництва виявилися вкрай низькими з огляду на високі показники витрат боєприпасів під час бойових дій в Україні. Приміром, за даними Financial Times, до початку повномасштабної агресивної війни РФ проти України щомісячне виробництво таких снарядів становило 14 тисяч одиниць, а нині зросло до 24 тисяч. Згідно з наявними задумами, до 2025 фінансового року планується довести цей показник до 90 тисяч на місяць.

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Переважна частка випуску артснарядів у США поки що припадає на чотири держпідприємства, що розташовані у штатах Пенсильванія, Теннессі, Віргінія та Айова. Згідно з опублікованим раніше звітом аналітичного центру Center for a New American Security (CNAS), роботу на цих заводах можна описати "як ощадливий процес виробництва з численними стримувальними факторами".

Однак нині армія США форсує створення нових виробничих ліній, зокрема переобладнуючи фабрику в провінції Онтаріо в Канаді та розгортаючи виробничу лінію для випуску снарядів у штаті Техас. Нові виробничі об'єкти створюють у штатах Арканзас, Айова і Канзас, додали в FT.