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Японія вивчає можливість передачі Україні артснарядів - WSJ

Валерій Сааков
1 год. тому

Токіо перемовляється з Вашингтоном про постачання японських снарядів до США для їхньої подальшої передачі Збройним силам України, пише американське видання The Wall Street Journal.

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Боррель обговорив постачання боєприпасів Україні з главою МЗС РК
Західні артилерійські снаряди для ЗСУ на Донбасі (архівне фото)Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до Сполучених Штатів Америки, щоби поповнити запаси України на тлі контрнаступу проти військ РФ, повідомляє в четвер, 15 червня, The Wall Street Journal (WSJ).

Джерела американського видання розповіли, що Токіо розглядає можливість постачання 155-мм артилерійських снарядів у рамках пакту 2016 року про обмін боєприпасами в межах багаторічного альянсу зі США.

На сьогодні Японія надала Україні лише нелетальну військову допомогу. На початку червня міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори зі своїм японським колегою Ясукадзу Хамадою, після якої похвалив Токіо за нелетальну підтримку України та заявив, що додаткова допомога буде вітатися.

Тоді ж інформаційна агенція Reuters повідомила, що США розглядають можливість купувати в Японії тротил, зокрема щоб збільшити виробництво артилерійських снарядів для України. Джерела журналістів казали, що японська сторона готова зробити виняток із власного законодавства, що не дозволяє постачати летальну зброю, оскільки тротил є продуктом не лише військового призначення, а може застосовуватися й у промисловій вибухівці.

Аналогічні механізми, що й з Південною Кореєю?

Нещодавно ЗМІ повідомляли про тиск з боку США на ще одного свого важливого союзника в Азійсько-Тихоокеанському регіоні - Південну Корею.

Європейський Союз і Північноатлантичний альянс (НАТО) також заохочували Сеул, який досі так само обмежувався наданням Україні лише нелетальної допомоги, до постачання летальних видів озброєнь та боєприпасів

З проханням надати зброю, зокрема системи протиповітряної оборони (ППО), до керівництва Південної Кореї звернувся президент України Володимир Зеленський.

У травні WSJ повідомило, що сотні тисяч південнокорейських артилерійських снарядів прямують до України через США.

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