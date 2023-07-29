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ЗСУ використовують снаряди з Північної Кореї - FT

Анастасія Шепелева | Даниїл Сотников
3 год. тому

Боєприпаси з КНДР українська армія могла захопити у росіян або отримати від "дружньої країни", розповіли Financial Times у ЗСУ.

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Український військовий під час роботи установки "Град" під Бахмутом
Український військовий під час роботи установки "Град" під БахмутомФото: Iryna Rybakova/AP/dpa/picture alliance

Збройні сили України (ЗСУ) застосовують під час артилерійських обстрілів проти російських військ, зокрема, і боєприпаси, вироблені в Північній Кореї, повідомило в ніч на суботу, 29 липня, Financial Times (FT) із посиланням на розповіді військовослужбовців і керівництва ЗСУ.

Журналісти видання зафіксували використання боєприпасів із КНДР у районі Бахмута. При цьому артилеристи розкритикували снаряди і попередили журналістів триматися подалі від ракетної установки "Град" під час стрілянини північнокорейськими боєприпасами, оскільки ті "дуже ненадійні й іноді роблять божевільні речі", пише FT.

Командир одного з артилерійських підрозділів ЗСУ розповів виданню, що його війська не надають перевагу північнокорейським боєприпасам через їхній відносно високий відсоток несправностей. За його словами, багато з них дають осічку або не вибухають. Судячи з маркувань, більшість снарядів були виготовлені в 1980-1990-х роках. 

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Снаряди могли захопити в росіян

За словами українських військових, північнокорейські боєприпаси були "захоплені" з корабля "дружньою" країною перед тим, як їх передали Україні. Надати додаткову інформацію співрозмовники FT відмовилися.

Водночас у міністерстві оборони України припустили, що снаряди були захоплені у російських військ. "Ми захоплюємо їхні танки, ми захоплюємо їхню техніку, і цілком можливо, що це теж результат успішного проведення українською армією військової операції", - заявив радник міністра оборони Юрій Сак.

"Росія закуповувала різні типи боєприпасів у найрізноманітніших тираній, включно з Північною Кореєю та Іраном", - додав він. Вкрай малоймовірно, що Північна Корея поставить зброю Україні безпосередньо, оскільки Пхеньян підтримує повномасштабне вторгнення Росії, наголошує FT.

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