Україна розпочала "новий етап" контрнаступу - ЗМІ

Західні ЗМІ стверджують, що українські війська почали новий етап контрнаступу, прагнучи розірвати сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом. Нова операція може зайняти до трьох тижнів.

Контрнаступ українських військових проти окупаційних російських військ виходить на нову фазу, стверджують у четвер, 27 липня, американські ЗМІ з посиланням на анонімні джерела.

Зокрема, видання The New York Times (NYT ) пише, що офіційні представники України повідомили американським посадовцям про те, що українські війська збільшать тиск на південному напрямку через російські мінні поля та інші укріплення до міста Токмак, а в разі успіху - до Мелітополя Запорізької області.

Таким чином Сили оборони України хочуть "розірвати" коридор, який з'єднує РФ з анексованим Кримом, або принаймні просунутися на відстань, що зробить півострів доступним для ураження української артилерії, йдеться у статті. За словами українських чиновників, нова операція може зайняти від одного до трьох тижнів.

Про нову фазу українського контрнаступу також повідомило агентство Associated Press (АР) із посиланням на західного чиновника, який підтвердив суттєве нарощування українських військ і вогневої потужності на південному сході Запорізької області.

Відрізання сухопутного коридору між РФ і Кримом може розділити російські сили на дві частини та перекрити лінії постачання підрозділам, розташованим на Херсонщині та Запоріжжі, зазначає агентство. Водночас AP допускає, що рух українських військ на Запоріжжі може бути тактичним маневром, щоб отримати перевагу на іншій частині поля бою.

ISW: Україна прорвала російські оборонні позиції

Тим часом американський Інститут вивчення війни (ISW ) стверджує, що Сили оборони України розпочали механізовану контрнаступальну операцію на заході Запорізької області, і їм вдалося частково прорвати російську оборону в районі села Роботине.

Як зазначають аналітики, українські військові, ймовірно, просунулися на 2,5 кілометра на схід від Роботиного, але згодом росіяни дещо відкинули їх назад, хоча не на вихідні позиції. В ISW припускають, що українці перекинули свіжі сили на цей напрямок. Російські війська, натомість, "залишаються притиснутими" до лінії фронту, вочевидь, без ротації, розвантаження або значного підкріплення в цьому секторі, вважають аналітики.

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