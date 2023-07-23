Блінкен: Україна відвоювала половину захопленої РФ території

Держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що нині - "відносний початок контрнаступу" ЗСУ, а на зміну ситуації на полі бою можна чекати не раніше, ніж за кілька місяців.

Українські військові повернули вже половину територій країни, які Росія захопила з початку вторгнення, заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN у неділю, 23 липня, державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він додав, що Україна веде "дуже важку боротьбу", щоби повернути більше своїх земель. "Це досі відносно початок контрнаступу. Там жорстко", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США застеріг від очікувань, що ситуація на полі бою зазнає кардинальних змін протягом наступного тижня чи двох. На його думку, скоріше за все, це станеться протягом "кількох місяців".

ЗСУ: Щодня просуваємося щонайменше на пів кілометра

Днями командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заявив, що попри кількісну перевагу РФ в особовому складі й артилерії, а також замінованість великих площ, українським військовим вдається просуватися щодня до кілометра на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Раніше, коментуючи закиди про повільний контрнаступ ЗСУ, президент України Володимир Зеленський заявив, що не можна посилати людей гинути, бо "комусь з партнерів сумно живеться".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що його дратують коментарі з-за кордону про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували. Він закликав не ставитися до наступу, як до "шоу", оскільки "кожен метр дається кров'ю".

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