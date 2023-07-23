  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Кінець "зернової угоди"
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Блінкен: Україна відвоювала половину захопленої РФ території

Тетяна Кирилюк
6 хв. тому

Держсекретар США Ентоні Блінкен каже, що нині - "відносний початок контрнаступу" ЗСУ, а на зміну ситуації на полі бою можна чекати не раніше, ніж за кілька місяців.

https://p.dw.com/p/4UI2M
Держсекретар США Ентоні Блінкен
Держсекретар США Ентоні БлінкенФото: Ichiro Ohara/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Українські військові повернули вже половину територій країни, які Росія захопила з початку вторгнення, заявив в інтерв'ю американському телеканалу CNN у неділю, 23 липня, державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він додав, що Україна веде "дуже важку боротьбу", щоби повернути більше своїх земель. "Це досі відносно початок контрнаступу. Там жорстко", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США застеріг від очікувань, що ситуація на полі бою зазнає кардинальних змін протягом наступного тижня чи двох. На його думку, скоріше за все, це станеться протягом "кількох місяців".

ЗСУ: Щодня просуваємося щонайменше на пів кілометра

Днями командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заявив, що попри кількісну перевагу РФ в особовому складі й артилерії, а також замінованість великих площ, українським військовим вдається просуватися щодня до кілометра на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Раніше, коментуючи закиди про повільний контрнаступ ЗСУ, президент України Володимир Зеленський заявив, що не можна посилати людей гинути, бо "комусь з партнерів сумно живеться".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що його дратують коментарі з-за кордону про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували. Він закликав не ставитися до наступу, як до "шоу", оскільки "кожен метр дається кров'ю". 

Читайте також: Контрнаступ ЗСУ: що заважає Україні наступати швидше

Контрнаступ ЗСУ: що ускладнює наступ української армії

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Блінкен: Україна відвоювала половину захопленої РФ території

Конфлікти6 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Міхеіл Саакашвілі бере участь у судовому засіданні у режимі відеозв'язку (3 липня 2023 року)

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

"Перемоги на фронті прискорять кінець Путіна"

Політика22 липня 2023 р.
Олександр Ткаченко

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Війна і культура: чому Олександр Ткаченко іде у відставку

Політика21 липня 2023 р.
external

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Енергетична еволюція в ЄС завдяки Путіну?

Економіка21 липня 2023 р.08:18 хв.
Роберт Габек на тлі Гробниці Сафдарджанга у Делі, 20 липня 2023

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Габек: Індія не може бути нейтральною щодо війни в Україні

Політика21 липня 2023 р.
Стаття на сайті Business Insider про ймовірні таємні угоди Rheinmetall з Росією у військовій сфері

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Rheinmetall в обхід санкцій продовжує працювати в Росії?

Економіка21 липня 2023 р.
Судно, що зайшло до порту Одеси за "зерновою угодою", лютий 2023 року

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Німецькі експерти про заяву РФ щодо суден у Чорному морі

Закон і право21 липня 2023 р.
На головну сторінку