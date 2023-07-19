Мінні поля. Як ЗСУ долають їх у ході контрнаступу

Сполучені Штати вважають, що Україна робить прогрес у контрнаступі, але потрібен час, оскільки встановлені Росією міни не дають ЗСУ можливості рухатися швидше. Про це заявив у вівторок, 18 липня, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі. "В цьому різниця між війною на папері та реальною війною. Це реальні люди в реальних машинах, які справді розміновують справжні мінні поля, і вони справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи мають тенденцію сповільнюватися, і це правильно, щоб вижити і пройти через ці мінні поля", - сказав Міллі журналістам на брифінгу 18 липня після чергового засідання у форматі "Рамштайн".

Через півтора місяці після початку українського контрнаступу військові та аналітики виділяють одну з основних проблем, що постали перед ЗСУ: території перед російськими позиціями щільно заміновані, а українським військовим бракує спецтехніки для розчищення полів. "Не вдасться просто досягти чогось тільки за допомогою танка та броні, тому що мінні поля занадто великі. Рано чи пізно він (танк. - Ред.) зупиниться і буде знищений сконцентрованим вогнем", - пояснював в недавньому інтерв'ю The Washington Post головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний Фото: Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces/REUTERS

"Наше просування справді йде не так швидко, як хотілося б. Ми хотіли б отримати дуже швидкі результати. Але насправді це практично неможливо", - визнав в інтерв'ю ВВС командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський, також вказавши на велику кількість мінних полів на сході та півдні України. За різними оцінками, на Запорізькому напрямку густина мін досягає близько 1500 штук на квадратний кілометр.

Для РФ подібна тактика мінування приносить результати у поєднанні з іншими військовими аспектами, в яких у росіян зберігається перевага, - локальна перевага в артилерії та ударних гелікоптерах, особливо Ка-52, зазначає Ніклас Мазур (Niklas Masuhr) із Центру досліджень у сфері безпеки університету ETH у Цюріху.

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"Промисловий рівень встановлення мін"

За словами українських солдатів, російська армія мінує захоплені території, чергуючи лінії протитанкових та протипіхотних мін. Однак це не означає, що пристрої завжди розставлені в певному передбачуваному порядку, пишуть у своїй доповіді аналітики британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), зазначаючи, що Росія не відчуває дефіциту мін.

За розповідями українських солдатів, пристрої бувають обладнані елементами, що не виймаються. Інша поширена практика росіян - закопування протипіхотних мін перед розтяжкою, яку намагатиметься знешкодити сапер, розповів NYT майор ЗСУ.

Українські сили стикалися з мінами-пастками, замаскованими під звичайні предмети, і з мінами, що вистрибують, розкидаючи шрапнель навкруги. Замінованими бувають тіла загиблих військових. "Те, що ми спостерігаємо, - це просто промисловий рівень - промислова установка мін", - говорив ще в травні, до початку контрнаступу, керівник української програми організації HALO Trust з розмінування Майкл Ньютон.

За словами українських військових, щільно замінованими виявилися ділянки завширшки від 5 до 15 кілометрів перед основними опорними пунктами російських сил - особливо на півдні у Запорізькій області. Міноборони Великобританії навіть називало інтенсивне використання протитанкових мін основою російського підходу до стримування контрнаступу ЗСУ, зазначаючи, що Росія, ймовірно, використала набагато більше мін, ніж передбачено її воєнною доктриною.

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Як техніка для розчищення мінних полів стала пріоритетною ціллю

Для подолання мінних полів ЗСУ має радянські системи розмінування УР-77 "Метеорит". Фінляндія передала кілька сучасних танків для розмінування Leopard 2R, Німеччина відправила призначені для цього інженерні броньовані машини Wisent. Крім того, Україна отримала системи дистанційного розмінування M58 Mine Clearing Line Charge.

Командир інженерно-саперного підрозділу 47-ї механізованої бригади України з позивним "Оскар" розповів WP про досвід використання Wisent на початку контрнаступу в Запорізькій області, де разом з аналогічними радянськими моделями машина успішно розчистила деякі ділянки для проходу бригад.

"Але зараз їхнє застосування вже неефективне, тому що противник очікує на появу такої техніки, яка масивна, яка шумить, яку легко побачити і, відповідно, завдати удару", - пояснив "Оскар". "Коли противник побачить перед собою навіть танк Leopard і спецтехніку, він насамперед знищить спецтехніку. Тому що без неї всі інші не пройдуть. І всього за пару днів наступу було знищено кілька таких машин разом з їхніми екіпажами", - розповів WP інший командир цієї бригади.

"ЗСУ вирішили перейти до повільнішого підходу після невдалої спроби прориву на південь від Малої Токмачки 8 червня, яка, як відомо, призвела до тяжких втрат для двох бригад", - каже Ніклас Мазур із Центру досліджень у сфері безпеки університету ETH. "Тепер пріоритетом, схоже, є відправлення піхоти для розчищення мінних полів та знищення або принаймні послаблення російської артилерії, командування та інших засобів забезпечення", - підсумовує він.

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Розмінування вручну

Для розмінування полів вручну сапери найчастіше пересуваються поповзом, іноді без металошукачів. "Це нас сильно гальмує, бо робота сапера вимагає часу та спокою. За цих умов неможливо виконувати нашу роботу", - пояснював WP командир інженерно-саперного батальйону 128-ї гірничо-штурмової бригади, підполковник Микола Мороз.

Це відхід від воєнної доктрини НАТО, зазначає видання The Economist . "Ця війна змушує нас робити нестандартні речі. Ми не маємо прикриття з повітря або великої кількості західного обладнання, тому ми ризикуємо своїми людьми. Це тактика малих груп, як це робили фіни в зимовій війні (1939-40 рр. - Ред.)", - розповів виданню командир інженерного полку ЗСУ із позивним "Бобер".

"Ми їх (інструкторів НАТО. - Ред.) запитували, як ви проходите мінні поля. Вони нам пояснюють, що їх потрібно просто об'їжджати. На їхніх картах прописані мінні поля 100 на 200 метрів. Але у нас такого немає, у нас гектари цих мінних полів, розумієте?", - згадував у розмові з журналістом телеканалом Welt військовослужбовець ЗСУ.

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ЗСУ просять більше техніки

"Ми готувалися, але росіяни теж готувалися. Вони розуміють, що інженерне обладнання зараз вирішує ключову проблему і змінює правила гри, тому вони хочуть спочатку знищити його повністю. Я відправив ще один лист усім нашим партнерам, щоб вони зосередилися на цьому прямо зараз", - розповів міністр оборони України Олексій Резніков. За словами високопосадовця, який говорив з WP на умовах анонімності, Київ отримав менше 15 відсотків від кількості обіцяної Заходом техніки для розмінування.

Крім того, ЗСУ змінили тактику, зосередившись на виснаженні ЗС РФ артилерією та ракетами далекого радіусу дії. Головнокомандувач Валерій Залужний наголошує: Україні для успішного просування необхідне не лише додатково обладнання для розмінування, а й винищувачі для підтримки наземних операцій.

Щоб техніка для розмінування спрацювала ефективно, російські сили мають бути паралізовані, зазначає Мазур. "Західна доктрина досягла б цього за допомогою удару вглиб (позицій РФ. - Ред.), переважно з повітря. Україна зараз не має такої можливості", - підсумовує експерт.