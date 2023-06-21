ООН порівняла розмінування України з Європою після 1945 року

Україна потребуватиме щорічно 200-300 мільйонів доларів протягом п'яти років на розмінування своєї території, заявив керівник профільного відділу ООН.

Очищення України від наземних мін вимагатиме операції, яку можна порівняти з розмінуванням Європи після Другої світової війни, заявили в середу, 21 червня, в Організації Об'єднаних Націй (ООН).

"Те, з чим ми стикаємося в Україні, дуже схоже на те, з чим зіткнулася Європа наприкінці Другої світової війни", - зазначив керівник відділу протимінної діяльності Програми розвитку ООН в Україні Пол Геслоп на пресконференції в Женеві.

Він нагадав, що Європа вирішувала проблему вибухонебезпечних предметів протягом 15 років після закінчення війни. В Україні, за його словами, впродовж наступних трьох-п'яти років, можна було би вирішити 75-80 відсотків проблеми.

Читайте також: Резніков назвав кількість необхідних Україні фахівців для розмінування

Україні треба 300 мільйонів доларів щорічно

Для цього, за словами Геслопа, на розмінування наземних мін, які найбільше заважають економіці України, буде потрібно до 300 мільйонів доларів на рік протягом наступних п'яти років. "Що нам дійсно потрібно від міжнародної спільноти, так це зобов'язання виділяти близько 200-300 мільйонів доларів на рік протягом наступних п'яти років", - цитує його агентство AFP.

На його думку, тоді "ми побачимо, як Україна поверне собі місце сільськогосподарської держави, і це вплине на весь світ: призведе до зниження цін на продукти харчування для всіх".

Цього року на розмінування України виділили близько 35 мільйонів доларів.

Читайте також: За нинішніх темпів розмінування України займе 757 років - Globsec

Знищення Каховської ГЕС ускладнило ситуацію

Геспол додав, що руйнування греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС) в Україні на початку червня призвело до того, що паводкові води змили мінні поля. Міни, ймовірно, змістилися вниз за течією на величезній території. Серед них - легкі, водонепроникні протипіхотні міни, наповнені рідкою вибухівкою. "Я не здивуюся, якщо ці міни спустилися аж до моря. На жаль, ми бачили протипіхотні міни, які викидало на пляжі навколо Чорного моря", - сказав він.

Управління ООН з прав людини підтвердило 290 загиблих і 605 поранених в Україні від мін та вибухонебезпечних предметів з моменту початку повномасштабного російського вторгнення. Втім, за даними управління, реальні цифри значно вищі.