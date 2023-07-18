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Сирський: Швидкий контрнаступ - неможливий

Євгенія Наконечна
21 хв. тому

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що просування українських сил стримує сильне мінування територій.

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський Фото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що просування українських сил відбувається не так швидко, як хотілося б, оскільки росіяни міцно окопалися і замінували територію. "Ми хотіли б отримати швидкі результати, але це практично неможливо", - сказав Сирський в інтерв'ю ВВС, яке було опубліковано у вівторок, 18 липня.

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На думку Сирського, в України є одна очевидна перевага. "Єдність військового керівництва і довіра солдатів один до одного - сильна сторона нашої армії", - сказав він. На його думку, це різко контрастує з російською військовою ієрархією, яка, схоже, страждає від міжусобиць, а старших офіцерів там усувають від командування.

Касетні боєприпаси вже в Україні

Сирський підтвердив, що американські касетні боєприпаси прибули до України і будуть готові до використання протягом декількох днів. Проте командувач не впевнений, що ці боєприпаси повністю змінять ситуацію на фронті: "Я не можу сказати, що касетні боєприпаси вирішать всі наші проблеми на полі бою".

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Повернення Бахмута має стратегічне значення

На думку Сирського, повернення Бахмута матиме не лише символічне значення. За його словами, Бахмут також має стратегічне значення як ворота в інші ключові міста регіону.

Для нього повернення Бахмута - це також "справа честі": "Ми втратили багато наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут... тому ми просто зобов'язані його повернути".

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