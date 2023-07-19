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Литва започаткувала коаліцію з розмінування України

Анастасія Шепелева
1 год. тому

На зустрічі у форматі "Рамштайн" глава міноборони Литви анонсував створення коаліції з розмінування України. Вона працюватиме за принципом "навчи і оснасти".

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Робота груп з розмінування в Україні
Робота груп з розмінування в УкраїніФото: Fanny Fascar/DW

Литва оголосила про формування коаліції з розмінування України і запрошує країни, які можуть готувати саперів або надавати українським військовим необхідне обладнання, долучитися до неї. Про це заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас у вівторок, 18 липня, під час дистанційної зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

"Ми формуємо коаліцію з розмінування з метою об'єднання та координації поточної та запланованої допомоги Україні у цій сфері. Коаліція будується за принципом "train and equip" (навчи та оснасти), який використовується для навчання українських солдатів, що вже відбувається в Литві разом з Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією та Данією, яка незабаром приєднається. Ми запрошуємо країни долучатися до цієї коаліції з інструкторами та обладнанням", - наводить сова мінінстра пресслужба міноборони Литви.

За його словами, для якнайшвидшого завершення війни та перемоги України необхідна більша і швидша підтримка Заходу. Останній пакет допомоги, який Литва надасть Україні в липні, становить 24 мільйони євро.

За підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що пріоритетом переговорів були постачання Києву озброєння та обладнання, які терміново необхідні для звільнення окупованих територій.

За його словами, сама зустріч "продемонструвала незмінну підтримку України з боку наших партнерів". У фокусі уваги партнерів, за словами міністра, були засоби протиповітряної оборони, а також боєприпаси та бронетехніка. Резніков подякував міністрам оборони Люксембургу та Естонії за "представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції", а міністру оборони Литви - за ініціативу створення коаліції з розмінування.

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Робота груп з розмінування в Україні

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