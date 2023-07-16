ISW: Київ змінив стратегію контрнаступу, щоб зменшити втрати

Американський інститут вивчення війни, посилаючись на газету NYT, зазначає, що українські військові просуваються повільніше, щоб зберегти живу силу і техніку.

Українські військові змінили тактику контрнаступу, щоб мінімізувати втрати і продовжувати наносити удари по російським позиціям. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті у суботу, 15 липня. У цьому аналізі експерти посилаються на дані газети The New York Times (NYT).

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У звіті від 4 липня аналітики ISW зазначали, що українські сили зосереджуються на створенні асиметричного градієнту втрат, який зберігає українську живу силу ціною повільнішого завоювання територій, водночас поступово виснажуючи російську живу силу і техніку. У Інституті зазначили, що українські військові, ймовірно, вдосконалювали свою контрнаступальну стратегію протягом декількох тижнів, і більш масштабні наслідки цих коригувань тільки зараз стають зрозумілими для деяких оглядачів. Україна, ймовірно, продовжуватиме коригувати свою стратегію та її реалізацію протягом усього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу.

NYT: Знищено понад 20 відсотків техніки

За перші два тижні контрнаступу України на полі бою пошкоджено або знищено до 20 відсотків поставленої на фронт військової техніки, зокрема західної, включно з танками і бронетранспортерами. Про це 15 липня повідомила газета NYT з посиланням на американських і європейських офіційних осіб.

За їхніми словами, у наступні тижні відповідний показник знизився приблизно до 10 відсотків. Деяке поліпшення відбулося тому, що Україна змінила тактику, зосередившись на виснаженні ЗС РФ артилерією і ракетами дальнього радіусу дії, а не на наступі по замінованих полях під вогнем противника, зазначає видання.

Зміна підходу, однак, позначилася на темпах просування, зазначає газета. На південному напрямку ЗСУ пройшли лише вісім кілометрів із понад 90 необхідних для виходу до моря, щоб розділити російські сили на дві частини, пише NYT. Військові експерти, з якими поспілкувалися журналісти, наголошують, що перші 25 км будуть найважчими для контрнаступу.

Міни, танкові пастки, окопи

За даними газети, у РФ було багато місяців на підготовку до контрнаступу ЗСУ, встановлення мін, танкових пасток і риття окопів. Неможливість задіяти багатоцільові легкі винищувачі F-16 робить українські війська вразливими перед російськими вертольотами й артилерією, констатує видання.

За даними американських офіційних осіб, з отриманням запасів касетних боєприпасів зі США темпи контрнаступу можуть збільшитися. "Він не такий швидкий, але немає і катастрофічного відставання від графіка", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.