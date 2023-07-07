У ЗСУ повідомили про подальше просування під Бахмутом

За останню добу українським військовим вдалося просунутись на флангах під Бахмутом на понад кілометр, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Українські військові в районі Бахмута продовжують утримувати ініціативу і за останню добу просунулися на флангах на відстань більше кілометра. Про це у п'ятницю, 7 липня, в ефірі національного марафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Сили оборони продовжують там (на Бахмутському напрямку. - Ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", - сказав він, цитує агенція "Українськi новини".

При цьому, за словами Череватого, українські воїни просуваються уперед без переваги у силах і засобах, а РФ чинить "шалений опір". Він зазначив, що за минулу добу окупанти здійснили 318 обстрілів українських військ з використанням ствольної та реактивної артилерії та три авіанальоти.

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Загалом же, уточнив Череватий, за минулу добу на Бахмутському напрямку відбулося сім боєзіткнень, у результаті яких було знищено 61 російського окупанта, ще 116 загарбників дістали поранення, а п'ять росіян вдалося взяти у полон. "Знищено два ворожих БМП, БТР, бойову машину десанту, одну реактивну систему "Град", дві самохідні артилерійські установки "Гіацинт", дві гармати, дві станції РЛС, п'ять складів з боєприпасами та протитанковий комплекс", - додав він.

Нагадаємо, 3 липня Череватий повідомляв, що на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках РФ тримає понад 180 тисяч військових.