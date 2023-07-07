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У ЗСУ повідомили про подальше просування під Бахмутом

Олександр Куницький
41 хв. тому

За останню добу українським військовим вдалося просунутись на флангах під Бахмутом на понад кілометр, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

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Українські воїни поблизу Бахмута
Українські воїни поблизу БахмутаФото: Genya Savilov/AFP

Українські військові в районі Бахмута продовжують утримувати ініціативу і за останню добу просунулися на флангах на відстань більше кілометра. Про це у п'ятницю, 7 липня, в ефірі національного марафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Сили оборони продовжують там (на Бахмутському напрямку. - Ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", - сказав він, цитує агенція "Українськi новини".

При цьому, за словами Череватого, українські воїни просуваються уперед без переваги у силах і засобах, а РФ чинить "шалений опір". Він зазначив, що за минулу добу окупанти здійснили 318 обстрілів українських військ з використанням ствольної та реактивної артилерії та три авіанальоти.

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Загалом же, уточнив Череватий, за минулу добу на Бахмутському напрямку відбулося сім боєзіткнень, у результаті яких було знищено 61 російського окупанта, ще 116 загарбників дістали поранення, а п'ять росіян вдалося взяти у полон. "Знищено два ворожих БМП, БТР, бойову машину десанту, одну реактивну систему "Град", дві самохідні артилерійські установки "Гіацинт", дві гармати, дві станції РЛС, п'ять складів з боєприпасами та протитанковий комплекс", - додав він.

Нагадаємо, 3 липня Череватий повідомляв, що на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках РФ тримає понад 180 тисяч військових.

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