  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

У генштабі ЗСУ розповіли про успіхи контрнаступу

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Збройні сили України продовжують наступ на півдні України та вже звільнили 169 квадратних кілометрів на цій ділянці фронту, заявили у генштабі.

https://p.dw.com/p/4TeFl
Установка Град
Установка ГрадФото: LIBKOS /AP/picture alliance

Збройні сили України продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Так, за тиждень українські війська просунулися на понад кілометр на півдні України, заявили вранці понеділка, 10 липня, у генеральному штабі ЗСУ.

"За минулий тиждень в результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Збройних Сил України просунулися на понад один кілометр, що в цілому становить від часу початку наступу на цих напрямках -  8,6 кілометрів", - повідомили у генштабі.

На півдні звільнили територію, співмірну з площею Одеси

Там додали, що загальна площа деокупованої від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках території становить 169 квадратних кілометрів української землі.

"Що приблизно співмірно з площею міста Одеса! На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості", - зауважили у генштабі.

Між тим, на Бахмутському напрямку минулого тижня ЗСУ звільнили чотири квадратних кілометри рідної землі. Загалом деокупована площа на цій ділянці фронту складає 24 кілометри квадратних.

Читайте також: Контрнаступ ЗСУ: що заважає Україні наступати швидше

У НАТО не здивовані темпами наступу ЗСУ

Напередодні в НАТО заявили, що наступ Збройних сил України (ЗСУ) є складною операцією, тож не дивно, що він не просувається швидко.

"Ми не повинні коментувати так, ніби Україна мусить рухатися швидше, або розчаровуватися в тому, що вона не рухається швидко. Це надзвичайно складна операція такого типу", - зазначав голова військового комітету Альянсу Роб Бауер.

На його думку, українське командування правильно робить, що "обережно" шукає слабкі місця в російських лініях оборони, оскільки ЗСУ ризикують втратити багато сил під час повномасштабних штурмів.

Сергій Притула про контрнаступ ЗСУ і зрадників у Зеленського

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Установка Град

У генштабі ЗСУ розповіли про успіхи контрнаступу

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Шавкат Мірзійоєв

Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

Вибори в Узбекистані: Мірзійоєв на шляху до безмежної влади?

Політика22 год. тому
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Політика7 липня 2023 р.
Касетні боєприпаси, які не розірвалися, що їх знайшли поблизу Києва

Навіщо Україні касетні боєприпаси від США?

Навіщо Україні касетні боєприпаси від США?

Конфлікти7 липня 2023 р.
external

Останній фермер у селі-привиді: як відбудовується Довгеньке

Останній фермер у селі-привиді: як відбудовується Довгеньке

Суспільство7 липня 2023 р.09:33 хв.
Донорство крові

Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів

Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів

Суспільство7 липня 2023 р.
Партійці АдН святкують перемогу свого кандидата на регіональних виборах у Зоннеберзі, 25 червня 2023

Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Суспільство7 липня 2023 р.
На головну сторінку