У генштабі ЗСУ розповіли про успіхи контрнаступу

Збройні сили України продовжують наступ на півдні України та вже звільнили 169 квадратних кілометрів на цій ділянці фронту, заявили у генштабі.

Збройні сили України продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Так, за тиждень українські війська просунулися на понад кілометр на півдні України, заявили вранці понеділка, 10 липня, у генеральному штабі ЗСУ.

"За минулий тиждень в результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Збройних Сил України просунулися на понад один кілометр, що в цілому становить від часу початку наступу на цих напрямках - 8,6 кілометрів", - повідомили у генштабі.

На півдні звільнили територію, співмірну з площею Одеси

Там додали, що загальна площа деокупованої від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках території становить 169 квадратних кілометрів української землі.

"Що приблизно співмірно з площею міста Одеса! На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості", - зауважили у генштабі.

Між тим, на Бахмутському напрямку минулого тижня ЗСУ звільнили чотири квадратних кілометри рідної землі. Загалом деокупована площа на цій ділянці фронту складає 24 кілометри квадратних.

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У НАТО не здивовані темпами наступу ЗСУ

Напередодні в НАТО заявили, що наступ Збройних сил України (ЗСУ) є складною операцією, тож не дивно, що він не просувається швидко.

"Ми не повинні коментувати так, ніби Україна мусить рухатися швидше, або розчаровуватися в тому, що вона не рухається швидко. Це надзвичайно складна операція такого типу", - зазначав голова військового комітету Альянсу Роб Бауер.

На його думку, українське командування правильно робить, що "обережно" шукає слабкі місця в російських лініях оборони, оскільки ЗСУ ризикують втратити багато сил під час повномасштабних штурмів.