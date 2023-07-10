У генштабі ЗСУ розповіли про успіхи контрнаступу
Збройні сили України продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Так, за тиждень українські війська просунулися на понад кілометр на півдні України, заявили вранці понеділка, 10 липня, у генеральному штабі ЗСУ.
"За минулий тиждень в результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Збройних Сил України просунулися на понад один кілометр, що в цілому становить від часу початку наступу на цих напрямках - 8,6 кілометрів", - повідомили у генштабі.
На півдні звільнили територію, співмірну з площею Одеси
Там додали, що загальна площа деокупованої від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках території становить 169 квадратних кілометрів української землі.
"Що приблизно співмірно з площею міста Одеса! На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості", - зауважили у генштабі.
Між тим, на Бахмутському напрямку минулого тижня ЗСУ звільнили чотири квадратних кілометри рідної землі. Загалом деокупована площа на цій ділянці фронту складає 24 кілометри квадратних.
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У НАТО не здивовані темпами наступу ЗСУ
Напередодні в НАТО заявили, що наступ Збройних сил України (ЗСУ) є складною операцією, тож не дивно, що він не просувається швидко.
"Ми не повинні коментувати так, ніби Україна мусить рухатися швидше, або розчаровуватися в тому, що вона не рухається швидко. Це надзвичайно складна операція такого типу", - зазначав голова військового комітету Альянсу Роб Бауер.
На його думку, українське командування правильно робить, що "обережно" шукає слабкі місця в російських лініях оборони, оскільки ЗСУ ризикують втратити багато сил під час повномасштабних штурмів.