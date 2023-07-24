Контрнаступ ЗСУ: за тиждень звільнили 16 кв. км території

За даними міноборони, за час наступу українські військові звільнили майже 230 квадратних кілометрів територій на півдні та сході країни.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у понеділок, 24 липня, що за минулий тиждень в результаті наступальних дій Сили оборони на Сході та Півдні країни звільнили більше 16 квадратних кілометрів території.

12,7 квадратного кілометра деокупували на Півдні, ще чотири - на Бахмутському напрямку, повідомила Маляр у Telegram.

Загалом за час наступу звільнена площа на Півдні країни становить 192,1 квадратного кілометра, а на Бахмутському напрямку - 35 квадратних кілометрів.

За словами заступниці міністра оборони, Росія надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають важкі бої. На декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська Сили оборони продовжують наступальну операцію.

Днями командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заявив, що попри кількісну перевагу РФ в особовому складі й артилерії, а також замінованість великих площ, українським військовим вдається просуватися щодня до кілометра на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Тим часом у США 23 липня заявили, що ЗСУ повернули вже половину територій, які Росія захопила з початку вторгнення. "Україна веде дуже важку боротьбу, щоби повернути більше своїх земель. Це досі відносно початок контрнаступу. Там жорстко", - зазначив державний секретар Ентоні Блінкен. Він застеріг від очікувань, що ситуація на полі бою зазнає кардинальних змін протягом наступного тижня чи двох. На його думку, скоріше за все, це станеться протягом "кількох місяців".

Раніше, коментуючи закиди про повільний контрнаступ ЗСУ, президент України Володимир Зеленський заявив, що не можна посилати людей гинути, бо "комусь з партнерів сумно живеться". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив, що його дратують коментарі з-за кордону про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували. Він закликав не ставитися до наступу, як до "шоу", оскільки "кожен метр дається кров'ю".

