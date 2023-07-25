США оголосили новий пакет допомоги Україні на 400 мільйонів

Новий пакет американської допомоги Україні передбачає надання ракет для HIMARS і NASAMS, бронетранспортерів Stryker і безпілотників Hornet. Зброя надаватиметься із запасів збройних сил.

Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму в 400 мільйонів доларів, повідомляє у вівторок, 25 липня, адміністрація президента США.

Допомога виділяється через прямі повноваження президента США, в рамках якої зброя і техніка надається із запасів збройних сил в обхід Конгресу. Це дозволяє Пентагону швидко доставляти допомогу в Україну, часто протягом декількох днів, зазначає AP.

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Боєприпаси, Stryker та Hornet

На кошти, що виділяються Вашингтоном, планують закупити для ракети для артилерійських систем HIMARS і зенітно-ракетних систем NASAMS, а також боєприпаси для протиповітряних ракет Stinger і протитанкових Javelin. Крім того, Україна отримає авіаційні ракети Hydra-70, 32 бронетранспортерів Stryker, снаряди для гаубиць, обладнання для розмінування, міномети та 28 мільйонів патронів для стрілецької зброї та гранат, а також розвідувальні безпілотники Hornet.

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Загальна сума військової допомоги, наданої Києву Вашингтоном від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, сягає вже понад 41 мільярда доларів.