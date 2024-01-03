Країни НАТО закуплять 1000 ракет до Patriot на тлі ударів РФ

В рамках першої угоди ініціативи "Європейський небесний щит" чотири країни НАТО закуплять до 1000 ракет до ЗРК Patriot. Для виконання замовлення у ФРН створять перший завод з виробництва таких ракет за межами США.

Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія закуплять до 1000 ракет для зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot для посилення протиповітряної оборони (ППО) на тлі останніх масованих повітряних ударів Росії по Україні, повідомили у середу, 3 січня, у Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Ця закупівля відбудеться за сприяння Агенції НАТО з підтримки і закупівель (NSPA). Контракт на виробництво ракет на суму понад 5,5 мільярда доларів було укладено з розташованою в Німеччині компанією COMLOG, яка є спільним підприємством американської Raytheon і німецької MBDA.

"Ця інвестиція демонструє силу трансатлантичної оборонної співпраці та відданість НАТО забезпеченню безпеки наших людей. Російські ракетні та дронові удари по українських мирних жителях, містах і селищах показують, наскільки важлива сучасна протиповітряна оборона. Розширення виробництва боєприпасів є ключовим для безпеки України та нашої", - наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Перший контракт для "Європейського небесного щита"

Як зауважують у компанії RTX, якій належить Raytheon, угода між Агенцією НАТО з підтримки і закупівель і COMLOG стала першим контрактом в рамках ініціативи Берліна "Європейський небесний щит" (ESSI). Ця ініціатива має на меті створення максимально скоординованої системи ППО малої, середньої та великої дальності, щоб мати змогу захищатися від будь-яких загроз з повітря.

"Цей контракт демонструє, що NSPA, як основний механізм Альянсу, може успішно надавати ефективні та рентабельні багатонаціональні рішення країнам, одночасно зміцнюючи європейський промисловий потенціал", - зазначила генеральна директорка NSPA Стейсі Каммінгс.

Вона додала, що така велика угода забезпечить економію на масштабі і логістиці.

Єдине підприємство з виробництва ракет для Patriot за межами США

У НАТО зазначають, що великий обсяг замовлення дозволить створити завод з виробництва ракет для ЗРК Patriot у Німеччині. Цю інформацію підтвердив і директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд (Thomas Gottschild). За його словами, окрім створення заводу з виробництва ракет, також планується налагодити виробництво основних комплектуючих.

"Завод COMLOG наразі є єдиним у своєму роді для виробництва ракет Patriot за межами США. Загалом контракт підтримує європейські країни, які використовують Patriot, створює робочі місця в Німеччині та зміцнює ланцюжок постачання боєприпасів", - наголосив Готтшильд.

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