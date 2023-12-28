США надали Україні військової допомоги на $24 млрд у 2023
Протягом 2023 року США надали Україні 34 партії військової допомоги на понад 24 мільярди доларів, повідомив у четвер, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський.
Він подякував за оголошений напередодні пакет допомоги на 250 мільйонів доларів, зауваживши, що додаткові ракети та компоненти для протиповітряної оборони (ППО) й інше обладнання "задовольнять найнагальніші потреби України".
Президент згадав й інше озброєння, надане протягом року, зокрема зенітні ракетні комплекси Patriot, танки Abrams, бронемашини, далекобійні ракети ATACMS.
"Лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі", - написав Зеленський у соціальній мережі X.
Як повідомлялося, анонсований 27 грудня пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів став останнім, на який в американському бюджеті передбачене фінансування.
Президент США Джо Байден запропонував спрямувати на допомогу Україні 61,4 мільярда доларів, але до різдвяних канікул Конгрес так і не погодив виділення коштів. Американські законодавці повернуться до дискусій з цього питання вже після завершення святкових вихідних - 8 січня.