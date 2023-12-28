США надали Україні військової допомоги на $24 млрд у 2023

У 2023 році США надали ЗСУ озброєнь на 24 мільярди доларів, зокрема ЗРК Patriot, танки Abrams, ракети ATACMS, розповів Володимир Зеленський.

Протягом 2023 року США надали Україні 34 партії військової допомоги на понад 24 мільярди доларів, повідомив у четвер, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський.

Він подякував за оголошений напередодні пакет допомоги на 250 мільйонів доларів, зауваживши, що додаткові ракети та компоненти для протиповітряної оборони (ППО) й інше обладнання "задовольнять найнагальніші потреби України".

Президент згадав й інше озброєння, надане протягом року, зокрема зенітні ракетні комплекси Patriot, танки Abrams, бронемашини, далекобійні ракети ATACMS.

"Лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають Україні військову допомогу, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі", - написав Зеленський у соціальній мережі X.

Як повідомлялося, анонсований 27 грудня пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів став останнім, на який в американському бюджеті передбачене фінансування.

Президент США Джо Байден запропонував спрямувати на допомогу Україні 61,4 мільярда доларів, але до різдвяних канікул Конгрес так і не погодив виділення коштів. Американські законодавці повернуться до дискусій з цього питання вже після завершення святкових вихідних - 8 січня.