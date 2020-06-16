 Експорт озброєнь з Німеччини поставив десятирічний рекорд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2020

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Експорт озброєнь з Німеччини поставив десятирічний рекорд

У 2019 році міністерство економіки ФРН видало дозволи на експорт озброєнь загальною вартістю понад 8 мільярдів євро.

У 2019 році Німеччина поставила десятирічний рекорд за обсягами експорту озброєнь

У 2019 році Німеччина поставила десятирічний рекорд за обсягами експорту озброєнь

Загальна вартість експортованих з Німеччини озброєнь в 2019 році перевищила 8 мільярдів євро, що є рекордом за останні 10 років. Про це стало відомо зі звіту міністерства економіки ФРН з експорту озброєнь за 2019 рік, представленого на засіданні уряду в середу, 17 червня.

Для порівняння: загальна вартість дозволених до експорту озброєнь в 2018 році становив у Німеччині 4,82 мільярда євро. Середній річний показник з експорту озброєнь за останні п'ять років в країні становив 6,76 мільярда євро, вказує інформагенція AFP.

Чим обумовлене зростання експорту озброєнь в Німеччині в 2019 році

За даними міністерства економіки ФРН, 55,9 відсотка від обсягу експорту озброєнь в 2019 році припало на країни ЄС і НАТО, а також держави, з якими Німеччина підтримує особливо тісну співпрацю у сфері безпеки.

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Отже, зростання загального обсягу експорту озброєнь в 2019 році зумовлене збільшенням витрат цих країн на оборону, зауважили у мінекономіки ФРН. На загальному тлі виділяється, зокрема, велике замовлення з Угорщини, додали представники міністерства.

Хто купив найбільше озброєнь у Німеччині

Тим часом у так звані "треті країни" в 2019 році експортували озброєнь на суму 3,53 мільярда євро, що приблизно відповідає середньому показнику за останні п'ять років.

Основними покупцями німецького озброєння з числа "третіх країн" в 2019 році були Алжир (847 мільйонів євро), Єгипет (802 мільйони євро), а також Південна Корея (373 мільйони євро), ОАЕ (257 мільйонів євро) і Катар (236 мільйонів євро).

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В міністерстві економіки наголосили, що загальна вартість замовлень на експорт озброєння не є підходящим фактором для визначення пріоритетів політики з контролю над експортом. Головне в цьому питанні - враховувати тип експортованого товару і його призначення, підкреслили експерти.

Так, озброєннями вважаються не лише танки і зброя, а й санітарні транспортні засоби, а також прилади для пошуку і знешкодження мін.

Критика зростання експорту озброєнь у ФРН з боку партій

У партії "Союз 90/Зелені"" зростання експорту озброєнь у Німеччині розкритикували як "безвідповідальне". "Обстановка в багатьох регіонах світу, що постійно загострюється, не заважає уряду вносити свій внесок у розкручування спіралі (насильства. - Ред.) за допомогою видачі дозволів на експорт озброєнь", - заявила з цього приводу експертка партії з озброєнь Катя Койль (Katja Keul).

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Своєю чергою, представники Лівої партії звинуватили уряд у тому, що він порушує власні принципи в галузі експорту озброєнь. "Рекордні показники експорту в 2019 році відзеркалюють брудну дійсність", - заявила експертка партії із зовнішньої політики Зевім Даґделен (Sevim Dagdelen). "Нам необхідно негайно ввести заборону на експорт озброєнь і перевести оборонну промисловість на виробництво цивільних товарів", - додала вона.

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    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


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