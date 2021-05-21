 Меркель та Макрон наполягають на важливості ″нормандського формату″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2021

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Новини

Меркель та Макрон наполягають на важливості "нормандського формату"

Урегулювання ситуації на Донбасі не залежатиме від подій в Мінську, заявила Анґела Меркель. А Еммануель Макрон зазначив, що більш ефективного способу для розв'язання цієї ситуації, ніж "нормандський формат", немає.

Еммануель Макрон та Анґела Меркель

Еммануель Макрон та Анґела Меркель

"Нормандський формат" щодо врегулювання ситуації на Донбасі не залежить від подій у Білорусі, попри те, що домовленості, на основі яких відбуваються переговори, називаються "мінськими". Про це в понеділок, 31 травня, заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

"Я думаю, що "нормандський формат" не залежить від того, що відбувається в Білорусі. Ми засуджуємо найжорсткішим чином те, що Лукашенко робить зі своїм громадянським суспільством та опозицією, це жодним чином не відповідає нашим стандартам", - сказала вона. Німецька канцлерка додала, що "нормандський формат" має працювати надалі, попри те, що прогрес у межах цього переговорного процесу відбувається дуже важко.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що потрібне продовжувати шукати рішення врегулювання на Сході України через "нормандський формат". "У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно… Я не бачу більш ефективних способів роботи з українського питання, ніж "нормандський формат", у рамках якого в останні місяці досягнуто прогресу", - наголосив він. За його словами, для подальшої роботи в цьому форматі "потрібні рішучість та систематична робота".

Нагадаємо, останній саміт у "нормандському форматі" відбувся у Парижі в грудні 2019 року. Було заплановано, що наступний саміт пройде навесні 2020 року, однак він упродовж року так і не відбувся. Київ сподівається, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться цього року, повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

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