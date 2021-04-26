Зеленський пропонує розширити склад "нормандського формату"

Президент України, заявив, що волів би додати США, Канаду та Великобританію до "нормандського формату".
Президент України Володимир Зеленський виступив за розширення складу учасників "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі за рахунок залучення США, Канади та Великобританії. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Finanсial Times, що було опубліковане у понеділок, 26 квітня.
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Як зазначає видання, Зеленський "закликав до "розширення" нормандської групи (за участі України, Німеччини, Франції та Росії - Ред.), заявивши, що не лише США мають перезавантажити цю групу, а що й Великобританія та Канада також мають брати участь".
Український лідер також закликав до перегляду мінських угод, "щоб покласти край війні на Донбасі". "Наразі я беру участь у процесі, який був розроблений до мене. Мінський процес у цій ситуації має бути гнучкішим. Він має служити цілям сьогоднішнього дня, а не минулого", - заявив Зеленський в інтерв'ю.
На його думку, існує два варіанти: або зміна мінського формату, або використання якогось іншого формату. "Швидкість має значення. Швидкість цього процесу має значення, тому що ми втрачаємо людей щодня", - додав президент України.
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Крім того, Зеленський знову привітав перспективу зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента США Джо Байдена. "Я впевнений, що вони не можуть вийти після зустрічі з порожніми руками, тому що, якщо саміт відбудеться, буде якийсь результат, навіть невеликий", - сказав Зеленський.
Водночас український лідер заявив, що хоче провести двосторонню зустріч із Путіним, зазначивши, що "нас хвилює не місце проведення, а зміст". Однак, за словами Зеленського, він не погодився б із пропозицією російського лідера спочатку провести переговори з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). "Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо", - наголосив президент України.
У свою чергу, у Кремлі назвали черговим тривожним сигналом слова Володимира Зеленського про необхідність вищевказаних змін щодо Донбасу.
"Користуючись нагодою, є сенс звернути увагу на інтерв'ю президента України Зеленського газеті Financial Тimes. У цьому інтерв'ю президент говорив про необхідність зміни мінського формату, додавання інших країн і так далі. Це черговий тривожний сигнал", - сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає агентство "Інтерфакс".
"Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація, це зайвий раз демонстрація на вищому рівні того, що Україна хотіла б видозмінити мінський процес, а видозмінити його, не поклавши йому кінець, просто неможливо", - стверджує речник Путіна.
Раніше Володимир Зеленський у відеозверненні запропонував Володимиру Путіну зустрітися у "будь-якій точці Донбасу, де йде війна". Це він оголосив на тлі того, що Росія перекидала своїх військових і техніку на кордон з Україною і до анексованого нею Криму. У відповідь, Путін заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським "у будь-який час у Москві для обговороення двосторонніх відносин".
При цьому він додав, що "якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді в першу чергу керівництво України повинно зустрічатися з керівниками республік ЛНР і ДНР, а вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якої в даному випадку є Росія".
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