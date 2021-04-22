Зеленський може зустрітися з Путіним лише в нейтральній країні - Кравчук

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук переконаний, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі лише в нейтральній країні, але не в Росії. Про це перший президент України заявив у п'ятницю, 23 квітня, в ефірі українського телеканалу "4 канал".

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"Ніколи президент України не поїде до Москви домовлятися щодо війни на Донбасі. Якщо у Путіна виникає ідея переговорів у глобальному масштабі відносин між Україною та Росією, то це може бути лише нейтральна країна", - заявив Кравчук, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". На думку Кравчука, такою країною "може стати Фінляндія або Швейцарія".

Нагадаємо, 21 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна російською мовою, запропонувавши йому зустрітися у будь-якій точці Донбасу, де триває війна. У наданій 22 квітня відповіді Зеленському Путін наголосив, що готовий обговорити у Москві двосторонні відносини Росії та України, а для врегулювання проблем Донбасу порадив президенту України зустрітися з головами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

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А 23 квітня посол України в Ізраїлі повідомив про прохання Києва до ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.