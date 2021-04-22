 Зеленський може зустрітися з Путіним лише в нейтральній країні - Кравчук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський може зустрітися з Путіним лише в нейтральній країні - Кравчук

У разі пропозиції провести зустріч Володимира Путіна й Володимира Зеленського щодо врегулювання ситуації на Донбасі, місцем проведення таких перемовин могли б стати Швейцарія або Фінляндія, вважає Леонід Кравчук.

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук (архівне фото)

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук переконаний, що президент України Володимир Зеленський може провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі лише в нейтральній країні, але не в Росії. Про це перший президент України заявив у п'ятницю, 23 квітня, в ефірі українського телеканалу "4 канал".

Читайте також: Кравчук розповів куди можна перенести засідання ТКГ замість Мінська

"Ніколи президент України не поїде до Москви домовлятися щодо війни на Донбасі. Якщо у Путіна виникає ідея переговорів у глобальному масштабі відносин між Україною та Росією, то це може бути лише нейтральна країна", - заявив Кравчук, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". На думку Кравчука, такою країною "може стати Фінляндія або Швейцарія".

Нагадаємо, 21 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна російською мовою, запропонувавши йому зустрітися у будь-якій точці Донбасу, де триває війна. У наданій 22 квітня відповіді Зеленському Путін наголосив, що готовий обговорити у Москві двосторонні відносини Росії та України, а для врегулювання проблем Донбасу порадив президенту України зустрітися з головами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Читайте також: Коментар: Чому Зеленський і Путін ніколи не зустрінуться на Донбасі

А 23 квітня посол України в Ізраїлі повідомив про прохання Києва до ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Дивитись відео 11:14

Маріуполь на пороховій бочці: чи бояться на Донбасі війни з Росією? (21.04.2021)

DW.COM

Мінськ або…? Куди можуть "переїхати" переговори щодо Донбасу

Після пандемії представники України не збираються повертатися у Мінськ для переговорів щодо Донбасу, адже Білорусь у Києві більше не сприймають як незалежного посередника. Які реальні альтернативи білоруській столиці?  

Мінськ розкритикував наміри перенести переговори ТКГ в інше місце

Глава МЗС Білорусі вважає заяву Леоніда Кравчука про перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська свідченням небажання Києва виконувати мінські домовленості.  

Також за темою

Frankreich Normandie | Gipfeltreffen: Emmanuel Macron, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj

Путін відповів на пропозицію Зеленського про зустріч 22.04.2021

Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським "у будь-який час у Москві для обговороення двосторонніх відносин". Для перемовин щодо Донбасу він висунув умови.

Ukraine-Gipfel in Paris Zelensky Putin

Коментар: Чому Зеленський і Путін ніколи не зустрінуться на Донбасі 23.04.2021

Всі військово-політичні маневри Росії навколо України останніми тижнями націлені на одне - змусити Зеленського домовлятися з лідерами "ЛНР" і "ДНР", вважає Сергій Руденко.

President der Ukraine Wolodymyr Selensky

Зеленський запропонував Путіну зустрітися у "будь-якій точці Донбасу, де йде війна" 20.04.2021

Володимир Зеленський заявив, що Україна "не має ілюзій та не боїться", бо Україна-21 відрізняється від країни у 2014 році. Як відомо, РФ перекидає військових і техніку на кордон з Україною і до анексованого нею Криму.

Реклама

Докладно

Переговори Зеленського та Ердогана

Дрони Україні, реверанси Путіну: дипломатичний шпагат Анкари

Анкара продала Києву бойові безпілотники. Як це вплине на відносини Росії та Туреччини?  

Ощадбанк готують до приватизації: які зміни очікують клієнтів?

"Ощадбанк" готують до приватизації: чого очікувати клієнтам?

Уряд має намір приєднати "Ощадбанк" до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Такий крок необхідний для приватизації.  