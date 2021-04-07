Мінськ розкритикував наміри перенести переговори ТКГ в інше місце

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей закинув Києву небажання виконувати мінські домовленості щодо мирного врегулювання на Донбасі. Мовляв, такого висновку він дійшов, судячи із заяви керівника української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леоніда Кравчука про можливість перенесення переговорів ТКГ з Мінська в інше місце.

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"Такого роду вакханалія навколо цієї заяви (Кравчука. - Ред.) говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську", - сказав Макей у суботу, 10 квітня, в ефірі телеканалу "Беларусь 1", цитує інформагенція "Інтерфакс-Захід".

Білоруський міністр стверджує, що Мінську байдуже, де відбуватимуться засідання контактної групи. "Хай вони хоч в Антарктиді проходять - головне, щоб було досягнуто конкретного результату. А саме - зупинено бойові дії на Сході Україні", - сказав Макей.

Він зіронізував щодо пропозиції Леоніда Кравчука перенести майданчик для переговорів у нейтральну країну, наприклад, у Польщу. Білоруський міністр вважає цю фразу жартом, оскільки більш "нейтральної" країни аніж Польща, за його словами, "у всьому світі не знайти".

При цьому Макей нагадав, що Мінськ не напрошувався на роль посередника у врегулюванні конфлікту та у переговорному процесі, а пішов назустріч проханням Росії, Німеччини, Росії і Франції. За його словами, Білорусь попросили посприяти у врегулюванні кризи на Сході України і влада країни намагалася добросовісно виконати це прохання. "Не хочуть вони працювати далі - будь ласка, хай шукають інше місце", - сказав білоруський міністр, зазначивши, що всі сторони повинні бути щиро зацікавлені у якнайшвидшому врегулювання кризи на Сході України, а не у спробах оминути мінські домовленості.

Дискусія про перенесення переговорів

Раніше цього тижня Леонід Кравчук заявив, що після завершення пандемії переговори з Мінська можуть бути перенесені в Польщу. Зараз зустрічі ТКГ проходять у форматі відеоконференцій.

Кілька років тому в Білорусі роздратовано відреагували на озвучену президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим нібито пропозицію Дональда Трампа перенести переговори щодо врегулювання на Донбасі з Мінська в інше місце. Володимир Макей тоді теж зазначив, що успіх переговорів не залежить від місця їхнього проведення, зауваживши, що переговори з питань України можна перенести хоч в Антарктиду, якщо буде впевненість в їхньому успіху.

Тезу про небажання Києва виконувати мінські домовленості останнім часом також часто чути від високопосадовців з Москви, які при цьому заявляють про провокаційні дії української влади на Донбасі.

Відносини між Києвом та офіційним Мінськом суттєво охололи після початку протестів у білоруській столиці проти результатів президентських виборів у серпні минулого року. Українське керівництво неодноразово закликало білоруську владу уникати насильства щодо протестувальників.

Погіршенню відносин сприяло і рішення правителя Білорусі Олександра Лукашенка повернути Росії затриманих бійців ПВК Вагнера, видачі частини яких вимагав Київ.