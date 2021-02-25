Кравчук заявив про загрозу виходу РФ з режиму "тиші" на Донбасі

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук під час засідання групи у середу, 3 березня, заявив про загрозу одностороннього виходу Росії з режиму припинення вогню на Сході України.

У заяві Кравчука, оприлюдненій на офіційному Телеграм-каналі української делегації у ТКГ, наголошується, що під час засідання ТКГ він висловив протест проти оприлюдненого інтернет-ресурсом т.зв. "народної міліції ДНР" повідомлення про "...отримання дозволу на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника". "Позиція глави української делегації: ми розцінюємо дану заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

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У повідомленні зазначається, що консультації щодо цього в рамках ТКГ тривають.

Напередодні, 2 березня, президент Європейської Ради Шарль Мішель під час візиту до Києва наголосив, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником. "На жаль, Росія не відповіла на позитивні кроки України з виконання мінських домовленостей", - зауважив Мішель.

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