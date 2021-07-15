Джо Байден чекає на Володимира Зеленського 30 серпня

Білий дім заявив, що президент США Джо Байден "із нетерпінням" чекає на главу української держави Володимира Зеленського 30 серпня.
Президент Байден із нетерпінням чекає на можливість привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня. Про це в середу, 21 липня, заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Цей візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та у Криму, йдеться у повідомленні.
Читайте також: "Північний потік-2": транзит газу через Україну хочуть подовжити на 10 років
Псакі наголосила на тісній співпраці США та України в питаннях енергетичної безпеки та підтримці зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією та реалізацією програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях.
Нагадаємо, 12 липня Зеленський зустрівся в Берліні з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel).
Читайте також: Докладно: що пообіцяла Анґела Меркель Володимиру Зеленському