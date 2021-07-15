Джо Байден чекає на Володимира Зеленського 30 серпня

Президент Байден із нетерпінням чекає на можливість привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня. Про це в середу, 21 липня, заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Цей візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та у Криму, йдеться у повідомленні.

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Псакі наголосила на тісній співпраці США та України в питаннях енергетичної безпеки та підтримці зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією та реалізацією програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський зустрівся в Берліні з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel).

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