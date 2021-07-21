Кулеба і Єрмак прилетіли до Вашингтона для підготовки зустрічі Зеленського з Байденом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прилетіли до США для підготовки першого офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона на запрошення президента США Джо Байдена, який запланований на 30 серпня.

"Зустрінемося тут з ключовими людьми: радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками", - написав Кулеба у соцмережі Facebook у середу, 4 серпня.

Він додав, що у президентів "є низка великих тем". "Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору", - зазначив Кулеба.

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Він запевнив, що Зеленський "поїде до Сполучених Штатів у сильній позиції" після установчого саміту Кримської платформи, який запланований на 23 серпня і на який до Києва приїдуть понад три десятки партнерів. Кулеба назвав цей саміт "наймасштабнішою в історії України міжнародною подією".

Нагадаємо, 12 липня Зеленський зустрівся в Берліні з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel).