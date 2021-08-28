 Зустріч Байдена й Зеленського перенесено на 1 вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2021

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Зустріч Байдена й Зеленського перенесено на 1 вересня

Переговори Джо Байдена і Володимира Зеленського в Вашингтоні відбудуться 1 вересня. Зустріч двох лідерів переноситься не вперше.

Зустріч Джо Байдена й Володимира Зеленського відбудеться 1 вересня

Візит Зеленського в Вашингтон стане першим з моменту його обрання

Зустріч президентів Сполучених Штатів і України Джозефа Байдена та Володимира Зеленського в Вашингтоні відбудеться в середу, 1 вересня. Про це в неділю, 29 серпня, повідомила адміністрація Білого дому, передає інформагенція Reuters.

Дату зустрічі перенесено вже вдруге

Термін візиту Зеленського в Вашингтон до цього переносився - проведення переговорів двох лідерів планували на 30 серпня. Згодом зустріч Зеленського з Байденом перенесли на 31 серпня. У середу, 1 вересня, в українського лідера мали відбутися в США інші зустрічі.

Як повідомила напередодні увечері посолка України в США Оксана Маркарова, у Вашингтоні президент України перебуватиме два дні - 31 серпня і 1 вересня, а потім відбудеться поїздка до Каліфорнії. 

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Вівторок, 31 серпня - крайній термін виведення американських військ з Афганістану. Увага американської адміністрації, на думку експертів, у цей день буде зосереджена на завершенні евакуаційної місії. Ще одним аспектом, до якого буде прикута увага адміністрації Байдена стане подолання наслідків урагану "Іда", що насунувся на узбережжя США, зазначає інформагенція Reuters.

Для Володимира Зеленського цей візит до США - перший за більш ніж два роки з моменту його обрання президентом.

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Як зазначила 27 серпня на брифінгу для журналістів прессекретарка американського лідера Дженніфер Псакі, візит покликаний підтвердити підтримку Сполученими Штатами "суверенітету і територіальної цілісності України на тлі тривалої російської агресії в Криму й на Донбасі". Ще одним аспектом у програмі візиту буде "тісна співпраця в питанні енергетичної безпеки" та "підтримка зусиль президента Зеленського задля боротьби з корупцією й реалізації реформ", наголосила тоді речниця Білого дому.

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