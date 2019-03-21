 Зеленського закликали обговорити з Байденом звільнення ″в′язнів Кремля″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2021

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Новини

Зеленського закликали обговорити з Байденом звільнення "в'язнів Кремля"

Для звільнення українських громадян, яких утримують у Росії, Криму та ОРДЛО, правозахисні організації пропонують на українсько-американських переговорах обговорити тиск на Москву і підконтрольну їй владу.

Правозахисники вимагають від Зеленського обговорити з Байденом питання звільнення незаконно засуджених українських в'язнів

Правозахисники вимагають від Зеленського обговорити з Байденом питання звільнення незаконно засуджених українських в'язнів

Правозахисні організації вимагають від президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена на переговорах у Вашингтоні порушити питання звільнення незаконно засуджених українських громадян, які перебувають в ув'язненні на території РФ, анексованому Криму та в ОРДЛО. Свої вимоги представники правозахисних організацій та активісти озвучили в суботу, 28 серпня, на акції біля будівлі Офісу президента України.

"Напередодні важливого візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом ми звертаємося до обох президентів із наполегливим проханням: порушити під час перемовин питання щодо осіб, незаконно затриманих та засуджених унаслідок російської агресії проти України в окупованому Криму, на території ОРДЛО, а також РФ", - йдеться у зверненні Центру громадянських свобод, Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, Центру прав людини ZMINA, Медійної ініціативи за права людини, Кримської правозахисної групи, Платформи звільнення політв'язнів, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Правозахисні організації пропонують на українсько-американських переговорах обговорити такі питання, як тиск на РФ і на підконтрольні їй окупаційні адміністрації для звільнення українських громадян та для безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до незаконно утримуваних в ОРДЛО осіб.

"Станом на сьогодні в наших списках щонайменше 124 людини, які позбавлені волі на території окупованого Криму та Російської Федерації. (...) За даними СБУ, щонайменше 276 осіб (...) перебувають на території так званих "ДНР" і "ЛНР", - заявила голова правління Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик на акції біля Офісу президента. В акції взяли участь близько ста активістів.

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