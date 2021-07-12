 У Путіна не проти приєднання США до переговорів щодо Донбасу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Путіна не проти приєднання США до переговорів щодо Донбасу

Якщо за підтримкою України проглядатиметься заохочення воєнного вирішення конфлікту, то Росія буде проти залучення США до переговорів. Про це заявив заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак.

Дмитро Козак, заступник голови адміністрації президента РФ

Дмитро Козак, заступник голови адміністрації президента РФ Володимира Путіна

У Кремлі не проти приєднання США до процесу врегулювання на Донбасі. Про це заявив заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак у інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale, оприлюдненому в вівторок, 20 липня.

За словами Козака, в Москви "немає принципових заперечень проти підключення до чинних переговорних форматів нових учасників, включно зі США, якщо йдеться про нові конструктивні ідеї про мирне політичне врегулювання конфлікту". Але "якщо за такою участю й підтримкою України проглядатиметься заохочення воєнного вирішення конфлікту, то ми, звісно ж, проти", цитує Козака інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, участь США в "нормандському форматі" запропонував у 2019 році президент України Володимир Зеленський. Тодішній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявляв, що в разі потреби Вашингтон готовий приєднатися до переговорів щодо ситуації на сході України.

Читайте також: У Росії та ОРДЛО ув'язнені понад 400 українців - Денісова

Згодом Київ неодноразово нагадував про це. Президент Зеленський виступив за приєднання президента США Джо Байдена до "нормандського формату" під час зустрічі з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) у Берліні 12 липня цього року.

"Мені здається, що ми всі, всі країни повинні звертатися до російської сторони, тиснути з тим, щоб була зустріч у нормандському форматі, і все ж таки ми закінчили війну на Сході України й повернули наші незаконно окуповані території", - заявив тоді Зеленський.

Читайте також: ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії

Німеччина і Франція - країни-посередниці "нормандської четвірки" - наполягають, що для мирного врегулювання на Донбасі є ключовою реалізація мінських домовленостей. Під час зустрічі з Зеленським Меркель висловила переконання, що після виборів у Німеччині та зміни уряду її наступник підтримуватиме Україну в реалізації цих домовленостей.

Водночас Козак у інтерв'ю Politique Internationale звинуватив Брюссель у непослідовності щодо виконання "мінська". У цьому контексті Козак вказав на невизнання з боку ЄС стороною конфлікту представників так званих самопроголошених "республік" на Донбасі.

Читайте також: Виборці з Донбасу: як вони проголосують на виборах до Держдуми РФ

Також за темою

German Chancellor Angela Merkel (R) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky give statements ahead of talks at the Chancellery in Berlin on July 12, 2021. (Photo by STEFANIE LOOS / POOL / AFP) (Photo by STEFANIE LOOS/POOL/AFP via Getty Images)

Зеленський пояснив Меркель, що "Північний потік-2" є загрозою для України 12.07.2021

Україна має залишитися країною-транзитеркою російського газу до Європи попри газопровід "Північний потік-2", заявила Анґела Меркель на брифінгу з Володимиром Зеленським у Берліні.

German Chancellor Angela Merkel welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the Chancellery in Berlin, Germany, June 18, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschke

Зеленський у Меркель: Подяка і докори на прощання (відео) 11.07.2021

Президент України Володимир Зеленський їде до Анґели Меркель в Берлін. Перед їхньою, імовірно, останньою особистою зустріччю Київ не приховує досади і сподівається на зміни після відходу канцлерки.

French President Emmanuel Macron is seen on a video screen during a joint press conference with German Chancellor Angela Merkel, right, as part of a virtual Plenary Session of the Franco-German Council of Ministers in Berlin, Germany, Monday, May 31, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

Меркель та Макрон наполягають на важливості "нормандського формату" 31.05.2021

Урегулювання ситуації на Донбасі не залежатиме від подій в Мінську, заявила Анґела Меркель. А Еммануель Макрон зазначив, що більш ефективного способу для розв'язання цієї ситуації, ніж "нормандський формат", немає.

Реклама

Докладно

Виробничі потужності Run Engineering в Каунасі, Литва

Пов'язана з РФ компанія з Литви постачала обладнання в Крим

Компанія експортувала обладнання для електростанцій в Криму в обхід санкцій ЄС, з'ясувало розслідування журналістів.  

У Ерфтштадті в землі Північний Рейн-Вестфалія

Перші оцінки збитків від повеней у Німеччині

Тільки у транспортній сфері Німеччини збитки становлять, за попередніми оцінками, близько 2 мільярдів євро.  