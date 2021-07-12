У Путіна не проти приєднання США до переговорів щодо Донбасу

У Кремлі не проти приєднання США до процесу врегулювання на Донбасі. Про це заявив заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак у інтерв'ю французькому виданню Politique Internationale, оприлюдненому в вівторок, 20 липня.

За словами Козака, в Москви "немає принципових заперечень проти підключення до чинних переговорних форматів нових учасників, включно зі США, якщо йдеться про нові конструктивні ідеї про мирне політичне врегулювання конфлікту". Але "якщо за такою участю й підтримкою України проглядатиметься заохочення воєнного вирішення конфлікту, то ми, звісно ж, проти", цитує Козака інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, участь США в "нормандському форматі" запропонував у 2019 році президент України Володимир Зеленський. Тодішній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявляв, що в разі потреби Вашингтон готовий приєднатися до переговорів щодо ситуації на сході України.

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Згодом Київ неодноразово нагадував про це. Президент Зеленський виступив за приєднання президента США Джо Байдена до "нормандського формату" під час зустрічі з канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) у Берліні 12 липня цього року.

"Мені здається, що ми всі, всі країни повинні звертатися до російської сторони, тиснути з тим, щоб була зустріч у нормандському форматі, і все ж таки ми закінчили війну на Сході України й повернули наші незаконно окуповані території", - заявив тоді Зеленський.

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Німеччина і Франція - країни-посередниці "нормандської четвірки" - наполягають, що для мирного врегулювання на Донбасі є ключовою реалізація мінських домовленостей. Під час зустрічі з Зеленським Меркель висловила переконання, що після виборів у Німеччині та зміни уряду її наступник підтримуватиме Україну в реалізації цих домовленостей.

Водночас Козак у інтерв'ю Politique Internationale звинуватив Брюссель у непослідовності щодо виконання "мінська". У цьому контексті Козак вказав на невизнання з боку ЄС стороною конфлікту представників так званих самопроголошених "республік" на Донбасі.

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