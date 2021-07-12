Єрмак: США готові долучитися до переговорів щодо Донбасу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що для розширення "нормандського формату" необхідна згода всіх сторін, проте США готові брати участь у переговорах з урегулювання конфлікту на Донбасі.

"Усі переговори - вони можуть відбутися, коли є узгодження на це всіх сторін. Можу тільки вам сказати, що Сполучені Штати готові - і вони підтвердили це - брати участь і зробити все, що можливо від них, для того, щоб допомогти Україні припинити війну і гарантувати систему дійсно стійкої безпеки для нашої країни", - сказав Єрмак в ефірі телеканалу "1+1" у четвер, 2 вересня, цитує "Інтерфакс-Україна".

При цьому Єрмак зауважив, що президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден під час зустрічі 1 вересня не обговорювали питання відмови від "мінського формату" переговорів щодо Донбасу або заміни його на інший. "Заміна "мінського формату" або відмова від "мінського формату" не обговорювалися, але розглядалося питання залучення США до глобального вирішення питання про безпеку України", - зазначив Єрмак.

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Це, за його словами, стосується і питання газопроводу "Північний потік-2", тому що "позиція України розглядає його не як комерційне питання, а як питання, яке стосується національної безпеки України".

Як відомо, після двогодинної зустрічі з Джо Байденом Володимир Зеленський, зокрема, заявив, що запропонував Сполученим Штатам Америки нові формати щодо участі у врегулюванні конфлікту на Донбасі, зокрема, його пропозиція передбачає "імплементацію представників США" у мирний переговорний процес. Під час зустрічі Зеленський запропонував також нові заходи зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні.

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