 Україна розчарована газовим контрактом між Угорщиною та РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2021

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Новини

Україна розчарована газовим контрактом між Угорщиною та РФ

Україна звернеться до Єврокомісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Будівля МЗС України у Києві

Будівля МЗС України в Києві

Міністерство закордонних справ України повідомило, що "здивоване і розчароване" рішенням Угорщини підписати в понеділок, 27 вересня, в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпром" на постачання газу в обхід України.

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам, що не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною і Угорською Республікою", - наголосили в МЗС України. В українському зовнішньополітичному відомстві переконані, що Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка "дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи".

"З сумом відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль та енергії особисто міністрами закордонних справ України і Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто", - йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства. Крім того, МЗС України ініціювало перенесення на пізніший термін засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування глав МЗС двох країн, яке повинно було відбутися 29-30 вересня у Будапешті.

Як зазначає МЗС, українська сторона ретельно готувалася до нього, "небезпідставно розраховуючи, що цей захід стане черговим позитивним кроком у двосторонніх взаєминах". Утім, у відомстві констатували, що угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи та "створює нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки".

Також в МЗС анонсували, що звернуться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності цієї угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Газова угода між Угорщиною і Росією

27 вересня міністр закордонних справ Угорщини Петеро Сійярто та глава російського "Газпрому" Олексій Міллер підпишуть у Будапешті нову довгострокову газову угоду про постачання газу для Угорщини. Раніше у серпні Угорщина повідомила, що погодила з Росією всі умови для того, щоб нова довгострокова угода про постачання газу набула чинності з 1 жовтня, нагадує агенція Reuters.

За словами глави МЗС Угорщини Сійярто, ця угода розрахована на 15 років з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років. Міністр додав, що ціна вже узгоджена, і "Газпром" щорічно постачатиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів природного газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

До цієї угоди Угорщина імпортувала більшість свого природного газу також з Росії, але через Україну. Однак останніми роками Будапешт диверсифікував імпорт газу, відкривши транскордонні міжмережові з'єднання з більшістю своїх сусідів та забезпечивши постачання зрідженого природного газу через порт у Хорватії.

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