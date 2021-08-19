Угорщина узгодила з Росією новий контракт на постачання газу

Угорщина погодила з "Газпромом" умови нової довгострокової угоди на постачання газу, яка має набути чинності з 1 жовтня, повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто на своїй сторінці у соцмережі Facebook у понеділок, 30 серпня, за підсумками переговорів з керівництвом російської компанії у Санкт-Петербурзі.

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Сіярто заявив, що угода з "Газпромом" розрахована на 15 років з можливістю зміни обсягів закупівель через 10 років.

"Ми також домовилися про ціну, яка набагато вигідніша за ту, яку ми платили за угодою, підписаною Угорщиною у 1995 році, і термін дії якої добігає кінця", - зазначив Сіярто, не навівши конкретних деталей, цитує інформагенція Reuters.

Сіярто додав, що угода буде підписана до кінця вересня, за нею "Газпром" щорічно постачатиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів газу двома маршрутами: 3,5 мільярда кубометрів через Сербію та 1 мільярд кубометрів через Австрію.

У "Газпромі" своєю чергою поінформували, що представники компанії зустрічалися з міністром закордонних справ Угорщини, але не повідомили жодних подробиць.

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"Сторони розглянули ключові питання та перспективи співпраці у сфері природного газу, включно з постачанням газу до Угорщини", - йдеться у повідомленні "Газпрому", цитує інформагенція "Інтерфакс".

У 2020 році "Газпром" поставив до Угорщини понад 8,6 мільярда кубометрів газу, за 2019 рік - 10,5 мільярда. Поставки в рамках чинних контрактів здійснювалися за двома напрямками: через Берегове на українсько-угорському кордоні та Баумгартен на словацько-австрійському.

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