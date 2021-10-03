 Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2021

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Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Президент України Володимир Зеленський заявив про бажання і готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Зеленський вважає, що його особиста зустріч із Путіним може бути результативною. Він заявив про це в неділю, 3 жовтня, на брифінгу у Трускавці Львіської області.

"Якщо буде зустріч тет-а-тет, не треба зосереджуватися на конкретному порядку денному. Я думаю, там буде результат, тому що російському народу він теж потрібен", - цитує Зеленського інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі

Президент України наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним у нормандському форматі і "в принципі готовий до будь-якої зустрічі на сьогодні", тому що "вона допоможе Україні в питанні вирішення трагедії на Донбасі і в питаннях Криму".

"Упевнений, що якщо завтра Україна скаже, що давайте не обговорювати ті чи інші питання, то зустріч можна наблизити. Поки що я вважаю, ми собі такого дозволити не можемо... ще раз підтверджую: ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я хотів би зустрітися з президентом Російської Федерації", - сказав глава української держави.

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Зеленський висловив переконання, що Кремль не зацікавлений у такій зустрічі, бо її результати можуть бути непередбачуваними для Москви. "Мені зрозуміло, що російська сторона, оточення президента Росії, не хоче, щоб він проводив цю зустріч зі мною саме у форматі тет-а-тет, тому що ця зустріч може принести несподіваний результат", - заявив Зеленський.

Путін не хоче обговорювати Крим

У середині вересня у Кремлі вчергове заявили, що Путін готовий обговорювати з Зеленським реалізацію мінських домовленостей і двосторонні відносини, але не Крим.

Прагнення Володимира Зеленського обов'язково порушити питання про статус Криму ставить під сумнів саму можливість саміту Росія-Україна, заявив 13 вересня речник Путіна Дмитро Пєсков.

Зеленський давно запрошує Путіна на переговори

Як повідомлялося, у квітні президент України пропонував президенту РФ зустрітися в будь-якій точці Донбасу. Путін у відповідь заявив, що питання Донбасу Зеленському варто спочатку обговорювати з "керівниками" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", але якщо він захоче обговорити налагодження двосторонніх українсько-російських відносин, то його готові будуть прийняти в Москві в будь-який зручний час.

У відповідь Зеленський наголосив, що не обговорюватиме питання Донбасу з так званим керівництвом самопроголошених "республік", але доручив керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку узгодити з адміністрацією президента РФ дату і місце його зустрічі з Путіним.

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    Автор: Катерина Луцька


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