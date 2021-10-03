Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі.
Володимир Зеленський і Володимир Путін
Президент України Володимир Зеленський заявив про бажання і готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Зеленський вважає, що його особиста зустріч із Путіним може бути результативною. Він заявив про це в неділю, 3 жовтня, на брифінгу у Трускавці Львіської області.
"Якщо буде зустріч тет-а-тет, не треба зосереджуватися на конкретному порядку денному. Я думаю, там буде результат, тому що російському народу він теж потрібен", - цитує Зеленського інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі
Президент України наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним у нормандському форматі і "в принципі готовий до будь-якої зустрічі на сьогодні", тому що "вона допоможе Україні в питанні вирішення трагедії на Донбасі і в питаннях Криму".
"Упевнений, що якщо завтра Україна скаже, що давайте не обговорювати ті чи інші питання, то зустріч можна наблизити. Поки що я вважаю, ми собі такого дозволити не можемо... ще раз підтверджую: ми готові до цієї зустрічі. Я вважаю, що це правильний крок. Я хотів би зустрітися з президентом Російської Федерації", - сказав глава української держави.
Зеленський висловив переконання, що Кремль не зацікавлений у такій зустрічі, бо її результати можуть бути непередбачуваними для Москви. "Мені зрозуміло, що російська сторона, оточення президента Росії, не хоче, щоб він проводив цю зустріч зі мною саме у форматі тет-а-тет, тому що ця зустріч може принести несподіваний результат", - заявив Зеленський.
Прагнення Володимира Зеленського обов'язково порушити питання про статус Криму ставить під сумнів саму можливість саміту Росія-Україна, заявив 13 вересня речник Путіна Дмитро Пєсков.
Зеленський давно запрошує Путіна на переговори
Як повідомлялося, у квітні президент України пропонував президенту РФ зустрітися в будь-якій точці Донбасу. Путін у відповідь заявив, що питання Донбасу Зеленському варто спочатку обговорювати з "керівниками" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", але якщо він захоче обговорити налагодження двосторонніх українсько-російських відносин, то його готові будуть прийняти в Москві в будь-який зручний час.
У відповідь Зеленський наголосив, що не обговорюватиме питання Донбасу з так званим керівництвом самопроголошених "республік", але доручив керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку узгодити з адміністрацією президента РФ дату і місце його зустрічі з Путіним.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Традиції, які не заборонити
Німецький фотограф Моріц Кюстнер відвідував Крим кілька разів. Відразу після анексії півострова у 2014 році було заборонено традиційне відзначення Дня пам'яті жертв депортації 1944-го. Але кримських татар це не зупинило. Вони піднялися на гору Чатир-Даг, щоб вшанувати пам'ять жертв. Близько 5000 молодих кримських татар вирушили у важку подорож, започаткувавши нову традицію.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Коли перевернувся весь світ...
Кемалю Аґа Куку 82 роки. Він досі пам'ятає ніч депортації у 1944 році та погляд зеленувато-жовтих очей російського солдата, який приставив йому до рота пістолет і змусив родину залишити батьківщину. Попри це, у 2014-му Кемаль покладав надії на окупаційну владу РФ і був одним з небагатьох, хто виступив за "референдум". Думки змінилися, коли згодом ФСБ намагалася викрасти його старшого сина.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Молитва під забороною?
З поверненням кримських татар у Криму будувалися нові мечеті та ремонтували старі, адже за СРСР кримські мечеті як правило слугували музеями, кінотеатрами і складами. Із початком анексії Криму повернулось і підозріле ставлення російської "влади" в Криму до мечетей.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Культура (не) поза політикою
12-річна кримськотатарська дівчинка виступає зі своїм гуртом народного танцю на фестивалі весни. Після того, як контроль за багатьма культурними організаціями в Криму перехопили проросійські сили, традиційні святкування бойкотували більшість кримських татар.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Життя з душевною травмою
Вдова Заріна Аметова з трьома дітьми. Її чоловіка Решата Аметова викрали та вбили проросійські сили самооборони. Його труп зі слідами тортур виявили лише за три тижні. Хоча є відео, на якому показано викрадення чоловіка, розслідування закрили через "брак доказів". Втрата батька також відбилася на трьох дітях. Зарина особливо стурбована станом трирічної доньки Хатіге. Їй важко подолати травму.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Чоловіки на молитві
Ранок мусульманського свята жертвоприношень Курбан-байрам. Чоловіки залишають свої килимки перед новозбудованою мечеттю в Бахчисараї.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Свідок депортації 1944
Решат Сабредінов пробивався зі Сталінграда до Берліна зі своєю зенітною батареєю. Здобув 45 медалей, навіть не всі з них помістилися на його грудях. Про депортацію свого народу дізнався лише через пів року. У 1945 році йому дали лише добу, щоб зібрати речі в Криму і депортували в Узбекистан. Попри це, каже, що любить Сталіна, а наказ про депортацію видали "інші люди" в Кремлі.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Прописка по-кримськи
Коли наприкінці 1980-их років до Криму з Центральної Азії почали повертатися кримські татари, їхні будинки і майно вже давно належали іншим. Тож вони розробили принцип окупації землі, будуючи маленькі будиночки з дахом, дверима та вікном. Таким чином були створені цілі кримськотатарські квартали, в яких згодом, з невеликих хиж, виросли цілі житлові будинки.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Молитва з надією
Кримська татарка молиться біля могили тітки в долині, де розташоване її рідне село.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Чай з пелюстками троянди
На цьому фото видно, як пелюстки троянд висушують на спальному ліжку, щоби потім заварювати з них запашний чай.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Журналістика під забороною
Телевізійна студія ATR порожня з 1 квітня 2015 року. Російська "влада" відкликала ліцензію на мовлення у єдиного кримськотатарського телеканалу ATR. Раніше команда телеканалу зазнавала величезного тиску і намагань втручатися у роботу.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Проблиски надії
Відтоді, як кримськотатарські активісти на материковій частині України підірвали одну з найважливіших ліній електропередач до Криму, кримські родини використовують автомобільні акумулятори та світлодіоди для освітлення будинків та осель.